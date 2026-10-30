مدیرکل دفتر جمعیت، نیروی کار و اقتصاد خانوار مرکز آمار ایران گفت: جدای از تکمیل اطلاعات به صورت اینترنتی، اطلاعات حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار از طریق مراجعات میدانی تکمیل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مریم پوررضا انور، مدیرکل دفتر جمعیت، نیروی کار و اقتصاد خانوار مرکز آمار ایران، با تشریح روند اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ اظهار کرد: فعالیت‌های مقدماتی این طرح پس از صدور فرمان رئیس‌جمهور در سال ۱۴۰۳ آغاز شد و عملیات اجرایی آن از اول آبان ۱۴۰۵ به‌صورت رسمی وارد مرحله میدانی و سایر مراحل عملیاتی شد.

او افزود: سرشماری امسال با دوره‌های گذشته متفاوت است و به روش ثبتی‌مبنا انجام می‌شود؛ به این معنا که بخش عمده اطلاعات از پایگاه‌های اداری دستگاه‌های اجرایی دریافت می‌شود و بخشی دیگر از طریق مشارکت اینترنتی مردم و مراجعات میدانی برای رفع نواقص اطلاعاتی و تکمیل پوشش آماری جمع‌آوری خواهد شد.

پوررضا انور با اشاره به آغاز ارسال پیامک به برخی خانوار‌ها از دوم آبان‌ماه گفت: در این پیامک از شهروندان خواسته شده است برای مشارکت در سرشماری و تکمیل اطلاعات خود به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند مراجعه کنند.

او تأکید کرد: پیامک‌های ارسالی فاقد هرگونه لینک هستند و شهروندان باید شخصاً وارد سامانه «دولت من» شوند و با انتخاب گزینه سرشماری به سؤالات پاسخ دهند. در پایان نیز یک کد آماری برای افراد صادر می‌شود که نشان‌دهنده تکمیل پرسش‌نامه اینترنتی است.

مدیرکل دفتر جمعیت، نیروی کار و اقتصاد خانوار مرکز آمار ایران با بیان اینکه مشارکت اینترنتی مردم می‌تواند نیاز به مراجعات میدانی را کاهش دهد، افزود: میزان مشارکت شهروندان نسبت به روز قبل حدود ۶۰ درصد افزایش داشته است.

جزئیات اطلاعات مورد نیاز در سرشماری اینترنتی

پوررضا انور درباره اطلاعات مورد درخواست در سامانه اینترنتی توضیح داد: در این مرحله، اطلاعاتی از جمله کد ملی، کد پستی، تاریخ تولد و وضعیت زناشویی افراد دریافت می‌شود. همچنین مشخصات واحد مسکونی شامل نوع محل سکونت، مساحت، نوع اسکلت ساختمان و عمده‌ترین تجهیزات سرمایشی و گرمایشی مورد استفاده خانوار ثبت خواهد شد.

او هدف از جمع‌آوری این اطلاعات را فراهم کردن زمینه برنامه‌ریزی دقیق‌تر در بخش‌های مختلف کشور دانست و گفت: داده‌های به‌روز و دقیق به سیاست‌گذاران کمک می‌کند تا تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای را متناسب با نیاز‌های واقعی مناطق مختلف انجام دهند.

مراجعه میدانی به یک میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار

مدیرکل دفتر جمعیت، نیروی کار و اقتصاد خانوار مرکز آمار ایران با اشاره به اجرای هم‌زمان بخش میدانی سرشماری گفت: مستقل از مشارکت اینترنتی خانوارها، مأموران سرشماری به حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار در سراسر کشور مراجعه خواهند کرد.

او با تأکید بر ضرورت اطمینان شهروندان از هویت مأموران سرشماری افزود: مأموران دارای کارت شناسایی هولوگرام‌دار و مشخصات کامل هستند و شهروندان برای احراز هویت آنها می‌توانند کد دستوری ‎*۴*۱۱۰۱#‎ را شماره‌گیری کنند.

پوررضا انور درباره اطلاعات مورد پرسش در بخش میدانی اظهار کرد: سؤالات مأموران علاوه بر اطلاعات هویتی و اقامتی اعضای خانوار، موضوعاتی مانند نسبت اعضای خانواده با یکدیگر، وضعیت حضور آنها در محل سکونت، معلولیت، مهاجرت و جابه‌جایی جمعیت از سال ۱۳۹۵ تاکنون را نیز در بر می‌گیرد.

به گفته او اطلاعات مربوط به وضعیت سواد، مدرک و رشته تحصیلی، وضعیت اشتغال، عنوان شغلی و فعالیت اصلی محل کار افراد نیز در این مرحله جمع‌آوری می‌شود.

او با اشاره به کاربرد این اطلاعات در برنامه‌ریزی‌های کشور گفت: داده‌های مربوط به جمعیت دارای معلولیت می‌تواند در برآورد نیاز به تجهیزات پزشکی مانند سمعک مؤثر باشد. همچنین اطلاعات مربوط به جمعیت دانش‌آموزی، نیاز مناطق مختلف به ساخت مدرسه را مشخص می‌کند و داده‌های مربوط به سالمندان نیز در برنامه‌ریزی برای مناسب‌سازی معابر و فضا‌های شهری کاربرد دارد.

مدیرکل دفتر جمعیت، نیروی کار و اقتصاد خانوار مرکز آمار ایران افزود: در بخش مسکن نیز اطلاعاتی درباره نوع انرژی مصرفی، نحوه تصرف واحد مسکونی، نوع مصالح ساختمانی، تعداد اتاق‌ها، سال اتمام بنا، وضعیت پنجره‌های دوجداره و امکانات سرمایشی و گرمایشی ثبت می‌شود. این اطلاعات در شناسایی بافت‌های فرسوده و برنامه‌ریزی برای مدیریت بحران نیز کاربرد خواهد داشت.