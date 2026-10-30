نماینده مردم امیدیه، بندرماهشهر و هندیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: باتوجه به افزایش ۲۳ درصدی برداشت میگو نسبت به سال گذشته از سایت ۳۹۵ هکتاری هندیجان، توسعه تولید این آبزی ارزشمند ضرورت دارد.

امیر حیات‌مقدم، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، در مراسم برداشت میگو از سایت ۳۹۵ هکتاری هندیجان، از افزایش ۲۳ درصدی میزان برداشت میگو نسبت به سال گذشته خبر داد و این رشد را امیدوارکننده دانست و با تأکید بر ضرورت رفع موانع توسعه کشت میگو در منطقه بیان داشت: باید مشکلات و موانع موجود برطرف شود؛ هرچند در برخی زمینه‌ها با تأخیرهایی مواجه هستیم، اما سیاست و برنامه ما این است که با تلاش جهادی و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، هندیجان را به قطب آبزی‌پروری کشور تبدیل کنیم.

سید شریف موسوی، مدیرکل شیلات خوزستان نیز در این مراسم با اشاره به ظرفیت‌های اشتغال‌زایی در مناطق ساحلی استان اظهار کرد: حدود یک میلیون نفر در شهرهای ساحلی خوزستان زندگی می‌کنند و ایجاد فرصت‌های شغلی برای این جمعیت را وظیفه خود می‌دانیم.

وی افتتاح و آغاز برداشت از سایت ۳۹۵ هکتاری پرورش میگوی هندیجان را گامی مهم در مسیر توسعه اشتغال و رونق اقتصادی منطقه دانست و از برنامه‌ریزی برای افتتاح مزارع پرورش میگو در سایت ۱۱۱۱ هکتاری هندیجان در سال آینده خبر داد.

مدیرکل شیلات خوزستان همچنین با اشاره به ظرفیت‌های توسعه آبزی‌پروری در شهرستان هندیجان گفت: پیش‌بینی ما این است که در صورت رفع موانع موجود، زمینه توسعه حدود ۱۳ هزار هکتار فعالیت آبزی‌پروری در شهرستان هندیجان فراهم شود.

موسوی در پایان از ارائه پیشنهاد ایجاد معاونت آب شور در ساختار شیلات خوزستان به مرکز خبر داد و افزود: پیشنهاد ما این است که این معاونت در شهرستان هندیجان مستقر شود تا روند توسعه آبزی‌پروری در منطقه با جدیت بیشتری دنبال شود.