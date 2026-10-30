تمامی اراضی بزرگ‌مقیاس شهر مشهد به مساحت حدود ۳ هزار و ۸۰۰ هکتار، در قالب بیش از هزار و ۲۰۰ پهنه شناسایی شده‌ است .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد گفت: برنامه‌ریزی‌های لازم برای توافق با مالکان با هدف تأمین سرانه‌های خدماتی مورد نیاز شهروندان انجام شده است.

سید جمال‌الدین حسینی، با اشاره به رویکرد محوری شهرداری مشهد در مولدسازی اراضی بزرگ‌مقیاس، اظهار کرد: این رویکرد با بهره‌گیری از هم‌افزایی و مشارکت سایر دستگاه‌های اجرایی و با هدف تقویت بانک ذخیره املاک شهرداری، تأمین منابع غیرنقد، صیانت از دارایی‌های شهری و تأمین سرانه‌های خدماتی مورد نیاز شهروندان دنبال می‌شود.

حسینی خاطرنشان کرد: مولدسازی و استحصال اراضی بزرگ‌مقیاس، گامی مؤثر در بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های ملکی شهرداری و تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های عمرانی، توسعه زیرساخت‌ها و تأمین اراضی مورد نیاز برای خدمات عمومی در کلان‌شهر مشهد است.

اصغر انصاری، رئیس سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد، نیز گفت: از سال ۱۴۰۱ تاکنون، ۵۵۶ هکتار از این اراضی به سهم شهرداری اختصاص یافته که شامل کاربری‌های خدماتی با هدف تأمین سرانه‌های مورد نیاز شهروندان و همچنین کاربری‌های انتفاعی است.

وی افزود: با تعیین تکلیف این اراضی و ممانعت از ریزدانگی پلاک‌ها، پس از توافق با مالکان و دریافت مجوز‌های لازم از کمیسیون ماده ۵، قطعه‌بندی اراضی مطابق با اصول شهرسازی انجام خواهد شد و بخشی از کمبود سرانه‌های خدماتی شهر نیز از این طریق تأمین می‌شود.

انصاری با اشاره به موقعیت جغرافیایی بخش عمده‌ای از این اراضی تصریح کرد: با توجه به اینکه بخش قابل‌توجهی از اراضی بزرگ‌مقیاس در مناطق شمالی و شمال‌شرقی مشهد قرار دارند و این مناطق به دلیل تراکم جمعیتی بالا با کمبود سرانه‌های خدماتی مواجه هستند، برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها با هدف پاسخ‌گویی به نیاز‌های شهروندان وتوسعه متوازن خدمات شهری دنبال میشود.