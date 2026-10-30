به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، معاون سیاسی وزیر کشور که به میناب سفر کرده بود با اشاره به انتخابات شورا‌ها گفت: به احتمال زیاد در اواخر سال ۱۴۰۶ یا اوایل سال ۱۴۰۷ باید انتخابات ریاست جمهوری و مجلس را برگزار کنیم به همین دلیل تا پایان امسال انتخابات شورا‌ها را برگزار خواهیم کرد.

علی زینی‌وند افزود: گرچه شرایط جنگی است، اما ما آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات را داریم.

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: به لحاظ امنیت و زیرساخت‌های لازم در حوزه انتخابات مشکلی نداریم و صندوق‌های الکترونیکی هم در کل کشور توزیع شده است.

وی گفت:، اما در این شرایط جنگی باید به مردم فرصت بیشتری دهیم تا در کمال آرامش انتخابات برگزار شود.

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زینی وند در بازدید از مدرسه شجره طیبه میناب گفت: شهادت دانش‌آموزان، معلمان و اولیای آنان در میناب، صحنه‌ای تامل برانگیز برای جهانیان و نقطه‌ای ماندگار در تاریخ است.

وی با تأکید بر ضرورت روایتگری صحیح از این حادثه افزود: واقعیت جنایت دشمن در مدرسه شجره طیبه میناب، در گذر زمان فراموش نمی‌شود و همه افرادی که از تریبون و ظرفیت اثرگذاری در جامعه برخوردارند، باید با حضور در این مکان، ابعاد واقعی این حادثه را برای مردم و نسل‌های آینده روایت کنند.

وی با اشاره به ضرورت همراهی دستگاه‌های مسئول با خانواده‌های آسیب‌دیدگان گفت: با مشخص شدن چارچوب‌ها و ضوابط قانونی، موضوع دانش‌آموزان مینابباید به‌صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.