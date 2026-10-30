معاون درمان وزارت بهداشت از برنامه‌ی جدید این وزارتخانه برای ارائه خدمات پایه و ضروری دندانپزشکی در مراکز جامع سلامت با پوشش بیمه‌ای خبر داد. این اقدام با هدف تسهیل دسترسی به خدمات درمانی، کاهش هزینه‌های مستقیم درمان (پرداخت از جیب) و ارتقای سلامت دهان و دندان جامعه اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید سجاد رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طرح گسترش خدمات دندانپزشکی در مراکز جامع سلامت خبر داد و بر مزایای همه‌جانبه این برنامه برای بیماران و شبکه درمان تأکید کرد.

تسهیل دسترسی و کاهش هزینه‌های درمانی

رضوی با اشاره به اهمیت خدمات دندانپزشکی در سلامت عمومی، اظهار داشت: «هدف اصلی ما از اجرای این برنامه، افزایش دسترسی مردم به خدمات ضروری دندانپزشکی و در عین حال، کاهش فشار مالی ناشی از هزینه‌های درمان است. با ورود این خدمات به چرخه پوشش بیمه‌ای، هزینه‌های پرداخت از جیب خانوار‌ها به شکل چشمگیری کاهش خواهد یافت.»

بهبود سلامت دهان و دندان و حمایت از کادر درمان

معاون درمان وزارت بهداشت با تأکید بر جنبه‌های پیشگیرانه این طرح افزود: «افزایش دسترسی به خدمات پایه، منجر به بهبود وضعیت سلامت دهان و دندان در سطح جامعه و در نتیجه، کاهش نرخ پوسیدگی دندان‌ها می‌شود.» وی همچنین خاطرنشان کرد که این طرح علاوه بر منافع عمومی، برای دندانپزشکان شاغل در این مراکز نیز سودمند است، زیرا بستری را برای ارائه خدمات گسترده‌تر و افزایش بهره‌وری فراهم می‌آورد.

تمرکز بر خدمات پایه و ترمیمی

رضوی در پایان، محدوده خدمات مورد نظر در این طرح را مشخص کرد و تصریح نمود: «این برنامه بر ارائه خدمات پایه و ضروری دندانپزشکی، از جمله اقدامات ترمیمی و پر کردن دندان، در مراکز جامع سلامتِ دارای دندانپزشک متمرکز است تا از این طریق، عدالت در سلامت و پوشش بیمه‌ای را در سطح گسترده‌تری محقق کنیم.»