به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،فرزاد محمدی با اشاره به احیای واحدهای تولیدی راکد در شهرک‌های صنعتی لرستان، اظهار کرد: رویکرد شرکت شهرک‌های صنعتی استان این است که بتوانیم واحدهای راکد را که از چرخه تولید خارج شدند را با رفع موانع و مشکلات، دوباره به چرخه تولید برگردانیم که در همین راستا امسال پنج واحد تولیدی در لرستان احیا شد.

وی افزود: سال گذشته ۱۳ واحد تولیدی در شهرک‌های صنعتی احیا شدند که با احیای این واحدها، زمینه اشتغال برای ۹۰ نفر فراهم شد و امسال هم برنامه‌ریزی شده که بتوانیم تا پایان سال واحدهای دیگری را احیا کنیم.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان با اشاره به اینکه بیش از ۵۰۰ واحد تولیدی در شهرک‌های صنعتی فعالیت دارند، تصریح کرد: این واحدها در حوزه‌های مختلف فعال هستند و به دلیل اینکه واحدهای تولیدی کوچک، زودبازده هستند، لازم است که توجه بیشتری به این بخش شود تا بتوانیم تولید را در این حوزه رونق دهیم.

محمدی عنوان کرد: یکی از مشکلات اصلی، واحدهایی است که راکد هستند و سرمایه‌های آن‌ها بلاتکلیف مانده است، بر همین اساس در جلسات و ستاد تسهیل این واحدها بررسی می‌شوند تا با رفع موانع و مشکلات و همچنین حمایت لازم بتوانیم آن‌ها را بر ریل تولید قرار دهیم.

وی یادآور شد: از دیگر برنامه‌های مهم شهرک‌های صنعتی این است که اراضی موردنیاز تملک شود تا در اختيار واحدهای صنعتی قرار گیرد که امسال حدود ۵۰ هکتار تملک شده و برخی از واحدها، طرح توسعه را در برنامه دارند که این برنامه نقش مهمی در رونق تولید دارند.