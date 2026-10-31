مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان از ثبت تردد ۲۷ میلیون و ۲۷۸ هزار خودرو در جاده‌های ورودی و خروجی استان از ابتدای سال تا پایان مهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ فریبرز مرادی گفت: از ابتدای امسال تا پایان مهر، ۱۳ میلیون و ۶۷۰ هزار و ۴۴۸ وسیله نقلیه به گیلان وارد و ۱۳ میلیون و ۶۰۸ هزار و ۴۳۸ وسیله نقلیه هم از استان خارج شدند.

وی با اشاره به پرترددترین محور‌های ورودی گیلان در این مدت، افزود: آزادراه قزوین ـ رشت با ثبت تردد ۵ میلیون و ۵۴۴ هزار و ۲۸۰ وسیله نقلیه، بیشترین میزان خودرو ورودی به گیلان را داشت.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان گفت: محور رامسر ـ چابکسر هم با ثبت ۴ میلیون و ۵۹۷ هزار و ۳۸۱ وسیله نقلیه، در رتبه بعدی پرترددترین مسیر‌های ورودی استان در ۷ ماهه امسال قرار گرفت.

فریبرز مرادی با اشاره به آمار تردد در محور‌های خروجی گیلان، افزود: همچنین در این مدت، ۵ میلیون و ۴۵۰ هزار و ۵۵۲ وسیله نقلیه از طریق آزادراه رشت ـ قزوین از استان خارج شدند.

وی اضافه کرد: محور چابکسر ـ رامسر هم با ثبت ۴ میلیون و ۴۵۴ هزار و ۷۰ وسیله نقلیه، از دیگر مسیر‌های پرتردد خروجی گیلان در مدت ۷ ماه بود.

مرادی افزود: بر اساس آمار اعلام‌شده، آزادراه قزوین ـ رشت و محور رامسر ـ چابکسر از مسیر‌های اصلی ورود و خروج وسایل نقلیه به استان گیلان در ۷ ماهه امسال بود.