امام جمعه آبادان با اشاره به پیچیدگی شرایط کنونی و ابعاد مختلف جنگ ترکیبی گفت: مقابله با تهدید‌های دشمن، هوشیاری، آمادگی همه‌جانبه و شناخت دقیق اهداف و راهبرد‌های آن را می‌طلبد.

مقابله با تهدید‌های امروز نیازمند آمادگی و شناخت ابعاد جنگ است

مقابله با تهدید‌های امروز نیازمند آمادگی و شناخت ابعاد جنگ است

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین غبیشاوی در خطبه‌های نماز جمعه آبادان، با گرامیداشت سالروز شهادت محمدحسین فهمیده، از این شهید نوجوان به‌عنوان نماد ملی ایثار و ازخودگذشتگی یاد کرد و گفت: شهید فهمیده و دیگر نوجوانانی که در دوران دفاع مقدس جان خود را در راه دفاع از کشور فدا کردند، الگو‌های ارزشمندی برای نسل جوان هستند.

وی با اشاره به شرایط کنونی کشور افزود: امروز نیز در میدان نبرد قرار داریم و دشمن جنگی ترکیبی را به کشور تحمیل کرده است؛ ازاین‌رو باید ابعاد مختلف این تقابل را شناخت و برای مواجهه با آن آمادگی داشت. پیچیدگی‌های جنگ امروز حتی از دوران دفاع مقدس فراتر رفته و مقابله مؤثر با آن، مستلزم شناخت درست نقشه‌ها، اهداف و برنامه‌های دشمن است.

امام جمعه آبادان همچنین با یادآوری سالروز مقاومت مردم این شهر در برابر تجاوز ارتش بعث عراق در منطقه ذوالفقاری اظهار کرد: در چنین روز‌هایی نیرو‌های بعثی به آبادان یورش آوردند، اما مردم این شهر با کمترین امکانات حماسه‌ای ماندگار خلق کردند و مانع تحقق اهداف دشمن شدند. سقوط آبادان می‌توانست خسارت و ضربه‌ای سنگین به نظام جمهوری اسلامی وارد کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین غبیشاوی در ادامه با اشاره به مناسبت‌های تاریخی ۱۳ آبان بیان کرد: در ۱۳ آبان سال ۱۳۵۷، نیرو‌های رژیم پهلوی با ورود به مدارس و حمله به دانش‌آموزان، تعدادی از آنان را به شهادت رساندند.

وی تسخیر لانه جاسوسی آمریکا را نیز از رویداد‌های مهم تاریخ مبارزه با استکبار جهانی دانست و افزود: امروز دامنه مبارزه با استکبار از مرز‌های ایران فراتر رفته و نشانه‌هایی از گسترش جریان مقاومت در آمریکا و کشور‌های اروپایی نیز مشاهده می‌شود.

امام جمعه آبادان با تأکید بر اهمیت پدافند غیرعامل در برابر تهدید‌های احتمالی دشمن گفت: کشور باید در شرایط کنونی از آمادگی کافی برای مواجهه با تهدید‌ها و حوادث پیش‌بینی‌نشده برخوردار باشد.

وی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی، ادارات و بخش‌های غیرنظامی نیز باید تمهیدات لازم را برای شرایط مختلف فراهم کنند تا در صورت بروز جنگ یا بحران، کشور با غافلگیری مواجه نشود. پیش‌بینی سناریو‌های احتمالی و آمادگی قبلی، از الزامات مدیریت شرایط بحرانی است.

خطیب جمعه آبادان در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت سهمیه آرد و عملکرد نانوایی‌های این شهر پرداخت و با انتقاد از کیفیت و میزان عرضه نان در برخی واحد‌ها اظهار کرد: دستگاه‌های متولی باید نظارت‌های خود را به‌صورت مستمر و دقیق انجام دهند.

وی افزود: در برخی نانوایی‌ها کیفیت نان مطلوب نیست و حتی در مواردی وزن خمیر و نان نیز کاهش پیدا می‌کند که این موضوع موجب تضییع حقوق مصرف‌کنندگان می‌شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین غبیشاوی با اشاره به اهمیت نان در سبد غذایی خانوار‌ها گفت: بخش قابل توجهی از مردم توانایی تأمین برنج را ندارند و نان یکی از اصلی‌ترین اقلام غذایی آنان است؛ بنابراین نهاد‌های نظارتی باید با حساسیت بیشتری کیفیت، وزن و نحوه توزیع نان را کنترل کنند.

امام جمعه آبادان در ادامه با انتقاد از وضعیت شبکه فاضلاب این شهر تصریح کرد: زیرساخت فاضلاب آبادان با مشکلات جدی روبه‌روست و با توجه به شرایط آب‌وهوایی و احتمال بارش‌های پیش‌رو، لازم است عملیات حفاری و اجرای طرح‌های مربوط با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی با تأکید بر ضرورت رسیدگی به مشکلات خدمات زیربنایی شهر افزود: نباید از نیاز‌های اولیه و خدمات ضروری شهروندان غافل شد. مردم آبادان با مشکلات متعددی در حوزه خدمات شهری مواجه هستند و رسیدگی به این مطالبات، اقدامات جهادی و پیگیری جدی دستگاه‌های مسئول را می‌طلبد.

حجت‌الاسلام والمسلمین غبیشاوی همچنین خواستار همراهی دستگاه‌های اجرایی با شرکت آب و فاضلاب شد و گفت: مجموعه‌های دولتی باید از طریق تأمین اعتبارات، تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز، این شرکت را در رفع مشکلات زیرساختی آبادان یاری کنند تا روند برطرف شدن نارسایی‌ها سرعت بیشتری بگیرد.

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به تحولات منطقه‌ای و اهمیت راهبردی تنگه هرمز اظهار کرد: تنگه هرمز همچنان با اقتدار تحت کنترل نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و جایگاه راهبردی این گذرگاه حفظ شده است.

امام جمعه آبادان با اشاره به پیامد‌های شرایط فعلی و افزایش بهای سوخت افزود: با وجود آثار و پیامد‌های کنونی، هنوز شوک اصلی به بازار جهانی انرژی وارد نشده است و دشمن به‌زودی با مفهوم واقعی تحریم مواجه خواهد شد.

وی با تأکید بر لزوم پیگیری حقوق ملت ایران بیان کرد: دشمن خسارت‌هایی به کشور وارد کرده است، اما نیرو‌های مسلح در کنار ملت انقلابی، با اقتدار کامل بر تنگه هرمز تسلط خواهند داشت.

حجت‌الاسلام و المسلمین غبیشاوی همچنین با اشاره به تحولات جبهه یمن گفت: این جبهه همچنان از موقعیت برتر برخوردار است و نیرو‌های انصارالله با تمام ظرفیت به مسیر مقاومت ادامه می‌دهند.

خطیب جمعه آبادان در پایان با اشاره به وضعیت عربستان در معادلات منطقه‌ای اظهار کرد: عربستان در شرایطی بن‌بست‌گونه قرار گرفته و برای خروج از وضعیت کنونی به دنبال یافتن راهی برای رهایی از شرایط موجود است.