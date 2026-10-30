مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران از رشد ۶ درصدی بهره‌وری، بازگشت ۶ دستگاه حفاری به چرخه عملیات، تعمیر و تکمیل ۷۳ حلقه چاه و افزایش ۴۰ درصدی تولید قطعات و تجهیزات مورد نیاز صنعت حفاری در دو سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، فولادی با تشریح عملکرد یک‌ساله شرکت ملی حفاری ایران گفت: با وجود شرایط دشوار و محدودیت‌های عملیاتی، کارکنان این مجموعه موفق به ثبت رکورد‌های جدید در شاخص‌های عملکردی و عملیاتی شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه متراژ حفاری مهم‌ترین شاخص ارزیابی عملکرد این شرکت است، افزود: رکورد‌های شش سال گذشته در این شاخص به‌صورت ماهانه تکرار شده و رکورد‌های جدیدی نیز به ثبت رسیده است.

بازگشت ۶ دستگاه حفاری به چرخه عملیات

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای افزایش ظرفیت عملیاتی ناوگان گفت: ۶ دستگاه حفاری که به‌طور میانگین بیش از ۴۰۰ روز متوقف بودند، با برنامه‌ریزی سه‌ماهه و تلاش کارکنان به چرخه عملیات بازگشتند.

فولادی افزود: بازسازی دو دستگاه حفاری سوپرریگ با پیشرفت ۸۵ درصدی در حال انجام است و این دستگاه‌ها به‌زودی به ناوگان شرکت اضافه می‌شوند.

تعمیر و تکمیل ۷۳ حلقه چاه در هفت ماه

وی با اشاره به عملکرد شرکت در حوزه تعمیر و تکمیل چاه‌ها گفت: در هفت ماه گذشته، ۷۳ حلقه چاه مطابق برنامه ابلاغی شرکت ملی نفت ایران تعمیر و تکمیل و به کارفرمایان تحویل شده است.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران همچنین توسعه فعالیت در میادین مشترک، به‌ویژه میادین دریایی، را از اولویت‌های این شرکت برشمرد و بر نقش آن در افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز کشور تأکید کرد.

افزایش ۴۰ درصدی تولید تجهیزات حفاری

فولادی با تأکید بر توانمندی متخصصان داخلی گفت: تاکنون ۲۳ هزار قطعه و تجهیز مورد نیاز صنعت حفاری با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان در داخل کشور طراحی و ساخته شده که ۸ هزار مورد از آنها تجهیزات کلیدی و منحصر‌به‌فرد هستند.

وی افزود: تولید قطعات و تجهیزات مورد نیاز شرکت ملی حفاری در دو سال گذشته ۴۰ درصد افزایش یافته است.

تکیه بر توان داخلی برای نوسازی ناوگان

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با اشاره به ظرفیت‌های این مجموعه گفت: این شرکت با در اختیار داشتن ۷۴ دستگاه حفاری و حدود ۱۷ هزار نیروی انسانی در ۱۱ استان کشور فعالیت می‌کند و بیش از ۲۲ فعالیت تخصصی مرتبط با عملیات حفاری را بر عهده دارد.

فولادی در پایان، توسعه ناوگان، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، تربیت نیروی انسانی متخصص و افزایش بهره‌وری را از برنامه‌های اصلی شرکت ملی حفاری دانست و تأکید کرد: تکیه بر دانش و توان داخلی، مسیر توسعه صنعت حفاری و تقویت ظرفیت تولید نفت و گاز کشور را هموار می‌کند.