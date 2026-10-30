شهرداری مشهد برای نخستین‌بار در کشور، صورت‌های مالی تلفیقی خود و مجموعه‌های تحت کنترلش را بر اساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی تهیه کرد.

مهدی آذری، مدیرکل امور مالی و ذی‌حساب شهرداری مشهدگفت :این صورت‌های مالی از سال ۱۴۰۲ تهیه شده و به تأیید شورای اسلامی شهر، مقامات ذی‌صلاح شهرداری و حسابرسان رسمی منتخب شورا رسیده است.

در این گزارش‌ها، اطلاعات مالی ۱۳ منطقه شهرداری و سایر مجموعه‌های تحت کنترل آن در قالب یک مجموعه واحد و در ۸۲ بخش ارائه شده است؛ اقدامی که به شناخت دقیق‌تر وضعیت مالی شهرداری و برنامه‌ریزی بهتر برای مدیریت منابع و هزینه‌ها کمک می‌کند.

وی با اشاره به به تلاش های پیشین برای برون سپاری این فرایند ونقش کارشناسان داخلی در تحقق این امر اظهار کرد: این کار اکنون‌با تکیه بر توان تخصصی نیروهای داخلی شهرداری به نتیجه رسید.

تهیه صورت‌های مالی تلفیقی، امکان بررسی جامع‌تر وضعیت مالی شهرداری را فراهم می‌کند و می‌تواند به تصمیم‌گیری دقیق‌تر، مدیریت بهتر هزینه‌ها و استفاده مؤثرتر از منابع عمومی کمک کند. همچنین، بهره‌گیری از توان کارشناسان داخلی به حفظ دانش تخصصی، تقویت ظرفیت‌های کارشناسی و کاهش وابستگی به خدمات بیرونی کمک می‌کند.

این دستاورد گامی مهم در مسیر شفافیت مالی، صیانت از منابع عمومی و مدیریت بهتر شهر مشهد است؛ اقدامی که با استفاده از ظرفیت‌های داخلی، زمینه برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای اداره شهر و خدمت‌رسانی بهتربه شهروندان رافراهم میکند