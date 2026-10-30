سرانه فضا‌های ورزشی آموزش و پرورش در استان اصفهان با هدف ارتقای سطح سلامت و توسعه زیرساخت‌های ورزشی دانش‌آموزان، در حال افزایش است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش در آیین افتتاحیه استخر در اصفهان گفت: این روند توسعه با تکیه بر مشارکت بخش خصوصی، حمایت خیران و اعتبارات شهرداری‌ها در حال تسریع است.

محمد جعفری افزود:در راستای توسعه زیرساخت‌های ورزشی در بخش آموزش و پرورش، سیاست‌های جدیدی برای افزایش سرانه این فضا‌ها در دستور کار قرار گرفته است. در این راستا، تکیه بر سه محور اصلی مشارکت خیران، استفاده از اعتبارات شهرداری‌ها و طرح‌های دولتی و ورود فعال بخش خصوصی نقش کلیدی در تحقق این اهداف ایفا می‌کند.

وی گفت: کارشناسان حوزه مدیریت شهری و آموزشی اظهار داشتند که ورود بخش خصوصی و همکاری‌های تعاملی با آموزش و پرورش، از مهم‌ترین عوامل پیشران در توسعه این فضا‌ها به شمار می‌رود که منجر به ایجاد زیرساخت‌های باکیفیت برای دانش‌آموزان شده است.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش افزود: در همین راستا، استخر فرشتگان ناژوان که به عنوان یکی از طرح‌های شاخص طراحی و ایجاد شده است. این مرکز، بیست‌ودومین استخر در مجموعه فضا‌های ورزشی آموزش و پرورش است که با استاندارد‌های لازم برای استفاده شهروندان و دانش‌آموزان طراحی شده است.