به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مهاباد، ماموستا عبدالسلام امامی در خطبه‌های نماز جمعه در مسجد جامع با اشاره به پیامد‌های جنگ و ناامنی در منطقه، بر ضرورت هوشیاری در برابر اهداف و نقشه‌های دشمنان تأکید کرد و حفظ امنیت، پایداری و منافع جامعه را از مهم‌ترین اولویت‌های شرایط کنونی دانست.

وی در ادامه با اشاره به پویش سراسری جانفدا و فرارسیدن ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی تصریح کرد: باید با شناخت شرایط و تحولات، اجازه نداد دشمنان به اهداف خود دست یابند.

امام جمعه مهاباد در بخش دیگری از سخنان خود به دشواری فقدان پدر و مادر اشاره کرد و گفت: محبت و فداکاری والدین از ارزشمندترین سرمایه‌های زندگی است و باید ضمن حفظ احترام، از محبت مهربانی آنان در زمان حیاتشان قدردانی کرد.

قبل از خطبه‌های نماز جمعه، پیام دانش‌آموزان بسیجی به مناسبت روز ۱۳ آبان و هفته بسیج دانش‌آموزی قرائت شد.