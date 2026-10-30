امام جمعه تبریز صلح دائمی با آمریکای مستکبر را یک توهّم دانست و رابطه این کشور با ملت‌های مستقل را به رابطه گرگ و میش تشبیه کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل در خطبه‌های این هفته نماز جمعه تبریز، با انتقاد از نگاه خوش‌بینانه به امکان دستیابی به صلح پایدار با آمریکا گفت: برخی تصور می‌کنند می‌توان با آمریکای جنایتکار به توافق و صلح دائمی رسید، در حالی که رابطه این کشور با ملت‌های مستقل و آزاده را نمی‌توان رابطه‌ای برابر و مبتنی بر احترام متقابل دانست.

وی این موضوع را به رابطه گرگ و میش تشبیه کرد و افزود: همان‌گونه که گرگ و میش نمی‌توانند به صلح دائمی برسند، نمی‌توان انتظار داشت آمریکا از زیاده‌خواهی‌های خود دست بردارد و با ملت‌هایی که خواهان استقلال هستند، رابطه‌ای پایدار و بدون فشار برقرار کند.

خطیب نمازجمعه تبریز با اشاره به تحولات کشور‌های مختلف منطقه و جهان، از عراق، سوریه، لیبی، لبنان، ونزوئلا و یمن به‌عنوان نمونه‌هایی یاد کرد که تجربه تعامل و اعتماد به سیاست‌های آمریکا در آنها با پیامد‌هایی همچون تخریب زیرساخت‌ها، آسیب به منابع ملی و خسارت‌های انسانی همراه بوده است.

وی ادامه داد: آمریکا در برابر کشور‌هایی که با سیاست‌های سلطه‌طلبانه آن همراهی نمی‌کنند، از ابزار‌هایی مانند تحریم، تهدید و فشار استفاده می‌کند و تلاش دارد با ایجاد اختلاف میان ملت‌ها، زمینه تسلط بر منابع و منافع آنان را فراهم کند.

حجت الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل با تأکید بر ضرورت حفظ استقلال کشورها، مقاومت و تقویت روحیه جهادی را از الزامات مقابله با سلطه‌طلبی دانست و خاطرنشان کرد: همان‌طور که حضرت موسی(ع) در برابر فرعون ایستادگی کرد و سرانجام فرعون با وجود برخورداری از قدرت و امکانات فراوان نابود شد، قدرت‌های مستکبر نیز در برابر اراده الهی و مقاومت ملت‌ها پایدار نخواهند ماند.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌ شرقی با اشاره به ضرورت مقابله با سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیست تأکید کرد: مسلمانان، پیروان اهل‌بیت عصمت و طهارت(علیهم السلام) و ملت ایران باید در برابر مستکبران زمانه ایستادگی کنند و اجازه ندهند قدرت‌نمایی و تهدید‌های آنان موجب تضعیف اراده ملت‌ها شود.

وی با انتقاد از کسانی که قدرت آمریکا را دلیلی برای پرهیز از مقابله با این کشور می‌دانند افزود: تجربه تاریخی نشان داده است که قدرت ظاهری مستکبران نمی‌تواند مانع تحقق اراده الهی شود و ملت‌هایی که در مسیر استقلال و مقاومت حرکت می‌کنند، نباید در برابر فشار‌های خارجی عقب‌نشینی کنند.

حجت الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل اظهار کرد: همان‌گونه که فرعون با وجود برخورداری از قدرت نظامی و امکانات گسترده نتوانست در برابر اراده الهی مقاومت کند، مستکبران امروز نیز سرانجامی جز شکست نخواهند داشت و جریان‌های اسلامی و حرکت‌های آزادی‌خواهانه در مسیر تحقق اهداف خود پیش خواهند رفت.

نماینده ولی‌فقیه در استان در بخش دیگری از خطبه‌ها به جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخت و با تأکید بر اهمیت ولایت فقیه در هدایت جامعه، اطاعت از فرامین رهبر معظم انقلاب را محور حفظ انسجام و عامل عبور کشور از شرایط دشوار دانست.

وی با اشاره به ویژگی‌های رهبر معظم انقلاب، کیاست، شجاعت، تقوا و بینش عمیق را از شاخصه‌های ایشان برشمرد و اظهار کرد: هدایت جامعه در شرایط پیچیده و مواجهه با بحران‌ها نیازمند بصیرت و تصمیم‌گیری آگاهانه است و تبعیت از رهبری در کنار حفظ وحدت، از مؤلفه‌های اساسی نظام اسلامی به شمار می‌رود.

وی همچنین حضور قشرهای مختلف مردم در مساجد، دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه و صحنه‌های مختلف اجتماعی و انقلابی را نشانه پیوند مردم با نظام و رهبری دانست و از همراهی جوانان، نخبگان، خانواده‌های شهدا، ایثارگران و علما در این مسیر تجلیل کرد.

امام جمعه تبریز با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، به جایگاه شهدای محراب و نقش آنان در پاسداری از ارزش‌های دینی و انقلابی اشاره کرد.

وی با یادآوری مقام شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبایی، نخستین شهید محراب کشور، تبریز و آذربایجان را از پیشگامان مبارزه و تقدیم شهید در مسیر دفاع از اسلام و انقلاب دانست.

خطیب نمازجمعه تبریز با تأکید بر ضرورت زنده نگه‌داشتن فرهنگ ایثار و شهادت خاطرنشان کرد: راه شهدا، مسیر ایستادگی در برابر ظلم و دفاع از ارزش‌های اسلامی است و پاسداشت این فرهنگ باید در رفتار و عملکرد نسل‌های آینده نیز استمرار داشته باشد.

حجت الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل با گرامیداشت سالروز شهادت محمدحسین فهمیده اظهار کرد: عظمت اسلام و تربیت اسلامی را باید در شخصیت نوجوانانی همچون شهید فهمیده مشاهده کرد. وی افزود: رهبر معظم انقلاب از این نوجوان ۱۳ ساله به‌عنوان رهبر خود یاد کردند؛ نوجوانی که نارنجک به کمر بست و برای دفاع از کشور به زیر تانک رفت.

امام جمعه تبریز با اشاره به نام‌گذاری هشتم آبان به‌عنوان روز نوجوان و بسیج دانش‌آموزی، بر ضرورت توجه بیشتر به جایگاه نوجوانان و نقش‌آفرینی آنان در جامعه تأکید کرد.