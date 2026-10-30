به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز البرز ، دکتر مهدوی، رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان البرز، گفت: این حادثه بامداد هشتم آبان رخ داد و در پی آتش‌سوزی خودرو، چهار مرد و یک زن مصدوم شدند.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، دو دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ و یک دستگاه آمبولانس هلال‌احمر به محل اعزام شدند و مصدومان پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی، برای ادامه درمان به بیمارستان شهید مدنی انتقال یافتند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی البرز با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در محورهای کوهستانی و تونل‌ها، از رانندگان خواست پیش از سفر، سلامت فنی خودرو به‌ویژه سیستم برق و سوخت‌رسانی را بررسی کنند و کپسول آتش‌نشانی سالم به همراه داشته باشند.

وی همچنین توصیه کرد در صورت وقوع آتش‌سوزی در تونل، رانندگان با حفظ آرامش، خودرو را در سمت راست مسیر متوقف کرده و در کوتاه‌ترین زمان از تونل خارج شوند.