

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فصل جدید لیگ برتر بسکتبال بانوان با حضور تیم‌های ستاد ملی گاز تهران، گروه بهمن، آکادمی بسکتبال سحر، آکادمی بسکتبال نیکا، قهوه باتسام مشهد، پیشرو تهران، استقلال تهران، کی‌دبلیوسی تهران، فولاد مبارکه سپاهان و نفت آبادان آغاز شد.

لیگ بانوان در شرایطی وارد فصل جدید می‌شود که رقابت‌های فصل گذشته تحت تأثیر شرایط جنگی به‌طور کامل برگزار نشد و سرنوشت قهرمانی به دو دیدار پایانی گره خورد. حالا تیم‌ها در حالی بار دیگر به خط استارت می‌رسند که انتظار می‌رود فصل پیش رو فرصتی برای رقابتی کامل و مشخص شدن قهرمان در میدان مسابقه باشد.

استقلال تهران به‌عنوان مدافع عنوان قهرمانی، فصل تازه را با مسئولیت حفظ جایگاه خود آغاز می‌کند؛ مأموریتی که با توجه به حضور دیگر مدعیان، نمی‌تواند از پیش تضمین‌شده باشد. در سوی دیگر، آکادمی بسکتبال سحر، قهرمان دو فصل پیش لیگ، نیز از تیم‌هایی است که می‌تواند برای بازگشت به صدر جدول و رقابت بر سر جام برنامه داشته باشد.

در کنار این دو تیم، سایر شرکت‌کنندگان نیز فرصت دارند با عملکرد خود معادلات لیگ را تغییر دهند. با این حال، آنچه اهمیت دارد، تنها معرفی مدعیان روی کاغذ نیست؛ بلکه استمرار رقابت‌ها، برگزاری منظم مسابقات و فراهم شدن شرایطی برابر برای همه تیم‌هاست تا قهرمانی در پایان یک فصل کامل و در زمین مسابقه تعیین شود.

در هفته نخست این رقابت‌ها ستاد ملی گاز تهران به مصاف گروه بهمن می‌رود و آکادمی بسکتبال سحر برابر آکادمی بسکتبال نیکا صف‌آرایی می‌کند. قهوه باتسام مشهد نیز با پیشرو تهران دیدار خواهد کرد.

در دو مسابقه دیگر، استقلال تهران برابر کی‌دبلیوسی تهران قرار می‌گیرد و فولاد مبارکه سپاهان به مصاف نفت آبادان می‌رود تا فصل جدید لیگ برتر بسکتبال بانوان با پنج دیدار آغاز شد.

برنامه دیدار‌های هفته نخست لیگ برتر بسکتبال بانوان به این شرح است:

جمعه ۸ آبان‌ماه

*ستاد ملی گاز تهران – گروه بهمن (ساعت ١١ - شهر قدس)

*آکادمی بسکتبال سحر – آکادمی بسکتبال نیکا (ساعت ١٣ - شهر قدس)

*قهوه باتسام مشهد – پیشرو تهران (ساعت ١٣ - مشهد)

*استقلال تهران – کی‌دبلیوسی تهران (ساعت ١٣ - تهران)

*فولاد مبارکه سپاهان – نفت (ساعت ١٣ - اصفهان)