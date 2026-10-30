به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان، حجت‌الاسلام والمسلمین عادل‌پور در خطبه‌های نماز جمعه خرمشهر با گرامیداشت یاد و خاطره شهید محمدحسین فهمیده و اشاره به مناسبت‌های ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، به تشریح سیاست‌های آمریکا در قبال ملت ایران و تحولات منطقه پرداخت.

وی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به نخبگان و مدال‌آوران علمی و ورزشی، این پیام را نقشه راهی برای پیشرفت علمی کشور دانست و گفت: توسعه علوم پایه و انسانی، مرزشکنی علمی، خلاقیت و نوآوری، خوداتکایی در حل مسائل و تقویت ارتباط دانشگاه، صنعت و بازار از محور‌های مهم این پیام است.

امام جمعه خرمشهر همچنین با اشاره به دیدار اخیر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی با رهبر معظم انقلاب، تقویت وحدت و انسجام ملی، افزایش اعتماد متقابل مردم و مسئولان، استفاده از ظرفیت‌های قانون اساسی و تسریع در حل مشکلات کشور را از مهم‌ترین محور‌های مورد تأکید در این دیدار برشمرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین عادل‌پور با اشاره به اهمیت مدیریت تنگه هرمز در تأمین امنیت ملی و منطقه‌ای، بر ضرورت تحکیم روابط با کشور‌های همسایه و صیانت از حقوق و منافع ملت ایران تأکید کرد.

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها، سفر هیئت‌های سیاسی و امنیتی عربستان، پاکستان و ترکیه به تهران را اقدامی مهم در معادلات منطقه‌ای ارزیابی کرد و گفت: این نشست می‌تواند فرصتی برای تقویت همکاری‌های منطقه‌ای باشد، اما نباید نسبت به اهداف و رویکرد کشور‌های حاضر خوش‌بینی کامل داشت.

امام جمعه خرمشهر همچنین با اشاره به تحولات سیاسی رژیم صهیونیستی، اختلافات داخلی این رژیم را نشانه‌ای از بن‌بست سیاسی آن دانست.

وی در ادامه با اشاره به آغاز سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵، از شهروندان خواست با مراجعه به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و تکمیل اطلاعات مورد نیاز، در اجرای این طرح ملی همکاری کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین عادل‌پور در بخش پایانی خطبه‌ها با هشدار درباره پیش‌بینی بارندگی‌های نسبتاً شدید در روز‌های آینده، بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های خدمات‌رسان برای جلوگیری از آب‌گرفتگی معابر تأکید کرد.

وی با اشاره به اعلام شهرداری درباره آماده‌سازی سامانه دفع آب‌های سطحی برای مدیریت بارندگی تا ۳۰ میلی‌متر در بازه زمانی ۱۰ تا ۱۲ ساعت، ابراز امیدواری کرد این اقدامات در زمان بارندگی پاسخگو باشد.

امام جمعه خرمشهر در عین حال با اشاره به گزارش‌های مردمی درباره بالازدگی فاضلاب در نقاط مختلف شهر، خواستار لایروبی، رفع انسداد و اصلاح اصولی شبکه فاضلاب شد و تأکید کرد شرکت آبفای استان باید به تعهدات خود برای رفع این مشکلات عمل کند تا شهروندان در بارندگی‌های پیش‌رو با مشکلات بیشتری مواجه نشوند.