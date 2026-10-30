جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت:صحنه‌های نبرد در هشت سال دفاع مقدس، دانشگاه انقلاب اسلامی بود؛ دانشگاهی که در آن انسان‌ها مسیر تعالی را طی کردند و به مراتب عالی انسانی رسیدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ سرلشکر مصطفی ایزدی دیشب در اختتامیه دومین‌کنگره ۴ هزار شهید استان گلستان با تأکید بر نقش ایمان، معنویت و مجاهدت رزمندگان در پیروزی‌های دوران دفاع مقدس، عملیات کربلای یک و آزادسازی مهران را نمونه‌ای از نصرت الهی دانست.

جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت:صحنه‌های نبرد در هشت سال دفاع مقدس، دانشگاه انقلاب اسلامی بود؛ دانشگاهی که در آن انسان‌ها مسیر تعالی را طی کردند و به مراتب عالی انسانی رسیدند.

ایزدی در ادامه با اشاره به حضور رزمندگان گلستانی در عملیات آزادسازی مهران گفت: در دوران دفاع مقدس، دشمن مرحله‌ای را با عنوان «هجوم و دفاع متحرک» دنبال می‌کرد. در آن مقطع، امام خمینی (ره) تأکید کردند که مهران باید آزاد شود و برای اجرای این فرمان، بررسی‌های عملیاتی نشان داد که به ۷۲ گردان نیرو نیاز داریم.

او افزود: لشکر ویژه ۲۵ کربلا و تیپ مردم‌پایه نینوا از جمله یگان‌هایی بودند که نقش ارزشمندی در این عملیات داشتند و رزمندگان آنها از استان گلستان، گرگان و مناطق مختلف این استان تأمین می‌شدند.

جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به جایگاه استان گلستان در تاریخ انقلاب اسلامی گفت: گلستان نامی بامسما برای سرزمینی است که اقوام و مذاهب مختلف در آن در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند و اهل سنت و اهل تشیع آن در دفاع از انقلاب اسلامی و تداوم راه امام شهید همراه هستند.

ایزدی با اشاره به تقدیم بیش از چهار هزار شهید از سوی مردم گلستان به انقلاب اسلامی و همچنین بیش از ۶۰۰ شهید اهل سنت در این استان، بر ضرورت حفظ وحدت و ادامه راه شهدا تأکید کرد.

وی گفت: ما وارث خون این شهیدان هستیم.

جانشین فرمانده کل سپاه با تأکید بر اینکه دشمن از توطئه‌های خود دست نکشیده است، گفت: باید هوشیار و آماده باشیم. اگر مردم حضور پرقدرت خود را در میدان‌ها حفظ کنند، دشمن نمی‌تواند در شهر‌ها و مناطق مختلف اهداف خود را پیش ببرد و در چنین شرایطی رزمندگان اسلام نیز با قدرت در میدان‌های دفاع از کشور و شرف ملت ایستادگی خواهند کرد.