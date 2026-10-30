نماینده ولی فقیه در مازندران در نماز جمعه ساری گفت: ملت ایران با روحیه مقاومت و تبعیت از ولایت، در برابر تهدید‌های آمریکا و دشمنان انقلاب با اقتدار ایستاده است.

اقتدار و ایستادگی ملت ایران مقابل آمریکا و دشمنان انقلاب

اقتدار و ایستادگی ملت ایران مقابل آمریکا و دشمنان انقلاب

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، نماینده ولی فقیه در مازندران در خطبه‌های امروز نماز جمعه ساری گفت: ملت ایران با تکیه بر فرهنگ اهل‌بیت (ع)، روحیه مقاومت و تبعیت از ولایت، در برابر تهدید‌های آمریکا و دشمنان انقلاب با اقتدار ایستاده است.

آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی با اشاره به آموزه‌های اخلاقی حضرت فاطمه زهرا (س)، اظهار کرد: انسان باتقوا باید در مسیر دین استوار باشد و ارزش‌های مکتب اهل‌بیت (ع) را در زندگی فردی و اجتماعی خود حفظ کند.

وی با اشاره به سفارش پیامبر اکرم (ص) به حضرت فاطمه (س) درباره سخاوت، افزود: سخاوت از فضایل ارزشمند اخلاقی و از ویژگی‌های اهل بهشت است و انسان باید از بخل دوری کرده و روحیه بخشندگی و دستگیری از دیگران را در زندگی خود تقویت کند.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران همچنین با گرامیداشت هفته سلامت، از تلاش خادمان حوزه بهداشت و درمان قدردانی کرد و خواستار توجه بیشتر مراکز درمانی به سلامت معنوی در کنار سلامت جسمی شد.

آیت الله محمدی لائینی با اشاره به ضرورت پاسداشت ارزش‌های دینی و انقلابی در بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و پایگاه‌های سلامت، تصریح کرد: مراکز ارائه‌دهنده خدمات سلامت باید علاوه بر انجام وظایف تخصصی خود، در زمینه تکریم ارزش‌های دینی و فرهنگی نیز اهتمام داشته باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالروز انقراض سلسله قاجار در نهم آبان، این دوره را یکی از مقاطع تلخ تاریخ ایران دانست و گفت: قرارداد‌های ننگین و واگذاری بخش‌هایی از خاک کشور به بیگانگان، از جمله ترکمانچای و گلستان، نمونه‌هایی از ضعف و بی‌کفایتی حاکمان قاجار بود.

امام جمعه ساری با انتقاد از دیدگاه‌هایی که به گفته وی کشور را به سمت تکرار تجربه‌های تلخ گذشته سوق می‌دهد، افزود: ملت ایران نباید اجازه دهد دستاورد‌های استقلال‌طلبانه کشور با نگاه‌های وابسته و تصمیم‌های نادرست به خطر بیفتد.

وی با گرامیداشت روز مازندران و یادآوری قیام علویان، این مناسبت را فرصتی برای بازخوانی هویت تاریخی و مذهبی مردم استان دانست و بیان کرد: مازندران از پیشگامان تشکیل حکومت شیعی پس از حکومت امیرالمؤمنین علی (ع) بوده و این پیشینه افتخارآمیز باید در فرهنگ عمومی و سبک زندگی مردم نمود داشته باشد.

آیت الله محمدی لائینی با تأکید بر اینکه محبت اهل‌بیت (ع) از شاخصه‌های هویت مردم مازندران است، خاطرنشان کرد: آداب، رفتار و فرهنگ عمومی جامعه باید با ارزش‌های مکتب اهل‌بیت (ع) پیوند داشته باشد و این میراث معنوی به نسل‌های آینده منتقل شود.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران در ادامه با اشاره به مناسبت‌های ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز، سالروز تبعید امام خمینی (ره) و سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، اظهار کرد: ۱۳ آبان یادآور سه رویداد مهم در تاریخ مبارزات ملت ایران و نماد ایستادگی در برابر استکبار جهانی است.

وی ضمن قدردانی از فعالیت‌های مجموعه بسیج دانش‌آموزی و سخنرانی مسئول این مجموعه در مراسم نماز جمعه، بر نقش‌آفرینی نسل جوان در پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کرد.

آیت الله محمدی لائینی همچنین با اشاره به تبعید امام خمینی (ره) گفت: رژیم پهلوی تصور می‌کرد با دور کردن امام از کشور می‌تواند صدای حق‌طلبی و آزادی‌خواهی ایشان را خاموش کند، اما نهضت اسلامی با حضور مردم ادامه یافت و به پیروزی رسید.

وی تسخیر لانه جاسوسی آمریکا را نیز از رویداد‌های سرنوشت‌ساز انقلاب دانست و افزود: سفارت آمریکا در آن مقطع به مرکزی برای فعالیت‌های اطلاعاتی و جاسوسی تبدیل شده بود و اقدام دانشجویان در تسخیر آن، مانع از تداوم توطئه‌ها علیه انقلاب اسلامی شد.

امام جمعه ساری در واکنش به تهدید‌های اخیر رئیس‌جمهور آمریکا علیه ایران، با یادآوری نامه‌نگاری معاویه و امیرالمؤمنین علی (ع) در نهج‌البلاغه، بر ضرورت حفظ اقتدار و آمادگی دفاعی کشور تأکید کرد.

وی با اشاره به پاسخ قاطع امام علی (ع) به تهدید‌های معاویه، اظهار کرد: ملت ایران نیز در برابر تهدید‌های پوشالی دشمنان ایستاده و با اتکا به توان دفاعی و وحدت ملی، اجازه نخواهد داد امنیت و استقلال کشور مورد تعرض قرار گیرد.

آیت الله محمدی لائینی با تأکید بر ضرورت تقویت توان دفاعی جمهوری اسلامی و حمایت از نیرو‌های مسلح، برای نابودی ظلم و ستم، عزت و اقتدار ایران اسلامی و تعجیل در فرج حضرت ولی‌عصر (عج) دعا کرد.