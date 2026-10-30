به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، بهمن قاسمی‌نیا در جمع خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان معمولان در جریان اجرای یک عملیات در محورهای مواصلاتی این شهرستان، موفق به کشف و توقیف مقادیر قابل توجهی سوخت غیرمجاز و زغال قاچاق شدند.

وی افزود: در جریان این عملیات، یکدستگاه خودروی آریسان حامل حدود یک هزار لیتر گازوئیل که فاقد هرگونه مجوز قانونی و خارج از شبکه توزیع بود، کشف و توقیف شد.

فرمانده انتظامی معمولان گفت: علاوه بر این، در همین عملیات تعداد ۲۴ کیسه زغال ۳۰ کیلوگرمی به وزن مجموعاً ۷۲۰ کیلوگرم نیز کشف شد.