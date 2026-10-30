فرمانده انتظامی شهرستان معمولان گفت: یک هزار لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع در معمولان کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، بهمن قاسمینیا در جمع خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان معمولان در جریان اجرای یک عملیات در محورهای مواصلاتی این شهرستان، موفق به کشف و توقیف مقادیر قابل توجهی سوخت غیرمجاز و زغال قاچاق شدند.
وی افزود: در جریان این عملیات، یکدستگاه خودروی آریسان حامل حدود یک هزار لیتر گازوئیل که فاقد هرگونه مجوز قانونی و خارج از شبکه توزیع بود، کشف و توقیف شد.
فرمانده انتظامی معمولان گفت: علاوه بر این، در همین عملیات تعداد ۲۴ کیسه زغال ۳۰ کیلوگرمی به وزن مجموعاً ۷۲۰ کیلوگرم نیز کشف شد.
قاسمینیا بیان کرد: در پی این عملیات دو متهم در ارتباط با این پرونده دستگیر شدند و خودروهای توقیفشده نیز به همراه مستندات مربوطه جهت پیگیری قانونی به مراجع ذیصلاح معرفی شدند.