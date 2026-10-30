پخش زنده
امروز: -
همایش پیاده روی خانوادگی با هدف ترویج ورزش در بین خانوادهها در شهر بانش شهرستان بیضا در استان فارس برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس هیات ورزشهای همگانی شهرستان بیضا گفت: همایش پیاده روی خانوادگی با حضور خانواده ها، ورزشکاران و مسئولان در شهر بانش این شهرستان برگزار شد.
زارع افزود: اجرای حرکات نمایشی ورزشکاران رشتههای مختلف ورزشی از جمله کاراته کاران، کونگ فو کاران و کوهنوردان از برنامههای این همایش ورزشی بود.
شهرستان بیضا در شمال غرب فارس و در فاصله ۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.