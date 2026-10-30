به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی در این دوره‌ آموزشی و ارزیابی که با حضور ۵۰ داور از ۳۱ شهرستان استان برگزار شد، فرصتی برای شناسایی، پرورش و معرفی استعدادهای جدید داوری فراهم شد.

مسئول کمیته داوران هیئت فوتبال خراسان رضوی در حاشیه برگزاری این دوره با اشاره به روند فعالیت آکادمی داوران استان گفت: در مجموع این طرح، ۶۰ داور در دوره‌های مختلف مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و به‌تدریج پس از طی مراحل آموزشی و آزمون‌ها، ۱۰ داور برتر برای معرفی به آکادمی داوران کشور انتخاب خواهند شد.

حمید مقدم متین افزود: داوران در این دوره از نظر آمادگی جسمانی، آزمون‌های تئوری، دانش داوری و زبان انگلیسی مورد سنجش قرار می‌گیرند و پس از برگزاری کلاس‌های آموزشی و ارزیابی نهایی، نتایج اعلام خواهد شد.

مسئول کمیته داوران استان با اشاره به وضعیت داوری خراسان رضوی تصریح کرد: داوری استان با روزهای اوج خود فاصله دارد، اما با پشتوانه‌سازی در آکادمی‌ها و حمایت خانواده فوتبال، به بازگشت به روزهای طلایی داوری خراسان رضوی بسیار امیدوارم.

مقدم متین همچنین از ظرفیت‌های داوری بردسکن تمجید کرد و گفت: حضور داورانی همچون حمید مرادی، مرتضی ناظوری و امیر شریفی که از چهره‌های مستعد و تأثیرگذار داوری شهرستان هستند، زمینه مناسبی برای الگوسازی و رشد نسل جوان داوران فراهم کرده است.

وی با اشاره به دعوت امیر شریفی به نخستین دوره آکادمی داوران فوتبال کشور به‌عنوان یکی از دو نماینده خراسان رضوی، این موفقیت را به جامعه ورزشی بردسکن تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد این شهرستان در آینده به یکی از قطب‌های داوری استان تبدیل شود.