به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ حیدریان اظهار کرد: میزان بارش تجمعی در مهر ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲۶.۷ درصد و در مقایسه با میانگین دوره آماری ۵۵ ساله ۱۰۰.۲ درصد افزایش داشته است.

حیدریان درباره وضعیت رودخانه‌های استان نیز گفت: بر اساس اطلاعات ایستگاه‌های آب‌سنجی، جریان رودخانه‌ها در حوضه گرگانرود ۲۰۶.۳ درصد و در حوضه اترک ۴۴.۲ درصد افزایش یافته است.