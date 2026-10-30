مدیرعامل بانک رفاه کارگران کشور از اختصاص یک‌هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان تسهیلات از محل ماده ۵۶ برای اجرای طرح‌های راه‌سازی و زیرساختی چهارمحال‌وبختیاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، اسماعیل لله گانی با اشاره به مصوبات اعتباری این سفر گفت: برای رفع مشکلات زیرساختی و کمک به توسعه استان، تأمین مالی چند طرح مهم راه‌سازی و عمرانی از سوی بانک رفاه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: برای اجرای تقاطع غیرهمسطح ورودی شهرستان لردگان، ۲۰۰ میلیارد تومان از محل ماده ۵۶ اختصاص می‌یابد.

للگانی گفت: همچنین برای دو محور مواصلاتی شهرستان فارسان، در مجموع ۳۰۰ میلیارد تومان، برای تصفیه‌خانه آب شهرکرد و محور مواصلاتی شهرستان سامان ۴۰۰ میلیارد تومان و برای محور بلداجی به دریاچه چغاخور در شهرستان بروجن نیز ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران کشور گفت: در مجموع، یک‌هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان تسهیلات جدید برای توسعه زیرساخت‌های راهی استان مصوب شده که این رقم علاوه بر حدود ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلاتی است که پیش از این برای توسعه راه‌های چهارمحال‌وبختیاری پرداخت شده است.

وی با اشاره به حمایت‌های مالی بانک رفاه از بخش تولید و صنعت استان گفت: از طریق پرداخت تسهیلات و ابزار‌های تأمین مالی از جمله برات الکترونیکی، اوراق گام، اعتبارات اسنادی داخلی و ضمانت‌نامه‌ها، در مجموع حدود ۷ هزار میلیارد تومان اعتبار و تسهیلات به واحد‌های صنعتی استان اختصاص یافته است که امیدواریم زمینه‌ساز رونق تولید و توسعه اقتصادی چهارمحال‌وبختیاری باشد.

للگانی درباره تأمین مالی آزادراه کاشان ـ شهرکرد نیز گفت: در این طرح با توجه به سازوکار مشارکت بخش خصوصی، تأمین منابع از محل ماده ۵۶ در دستور کار نیست؛ اما برای تکمیل منابع مورد نیاز، پیگیری مشارکت سایر بخش‌ها در حال انجام است.

وی خاطرنشان کرد: در صورت برخورداری سرمایه‌گذار بخش خصوصی از توان مالی، وثایق و تضامین لازم، بانک‌ها می‌توانند در تأمین مالی این طرح مشارکت کنند. همچنین انتشار اوراق گواهی سپرده خاص از دیگر روش‌های تأمین اعتبار این آزادراه است که پیگیری‌های لازم در این زمینه انجام می‌شود.