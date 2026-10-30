امام جمعه شیراز با اشاره به ضرورت تحقق «ایران قوی» تأکید کرد: ملت ایران با قدرت در عرصه اقتصادی ایستادگی و توطئه‌های دشمنان برای ایجاد تنگنا‌های اقتصادی و بستن مرز‌ها را خنثی کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، امام جمعه شیراز در خطبه‌های امروز نماز با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت تحقق «ایران قوی» یادآور شد: ما باید در حوزه اقتصاد به قدرتی برسیم که دیگران توان بستن مرز‌ها را نداشته باشند و به تعامل با ایران نیازمند شوند، چنان‌که نخست‌وزیر عراق نیز اذعان کرد که بستن مرز‌های ایران به معنای محاصره کشور خود اوست و این نشان‌دهنده نیاز متقابل و جایگاه اثرگذار ایران است.

آیت‌الله دژکام با اشاره به نام‌گذاری سال ۱۴۰۵ به نام «اقتصاد مقاومتی در پرتو وحدت ملی و امنیت ملی» اظهار کرد: سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر شهید انقلاب، به‌ویژه بند ۲۱ آن، بر تبدیل شدن اقتصاد مقاومتی به گفتمان عمومی ملت تاکید دارد و در این میان مجامع علمی، دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه وظیفه سنگین‌تری بر عهده دارند.

وی با بیان اینکه گفتمان‌سازی کار نهاد‌های فرهنگی و اجرا بر عهده نهاد‌های اجرایی است، افزود: لازم است برای تحقق این شعار تلاش مضاعفی صورت گیرد تا ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۵ را در زمینه سرمایه‌گذاری، تولید و افزایش بهره‌وری بهتر از سال ۱۴۰۴ پیش ببریم و استان فارس در سطح کشور نقش شایسته خود را ایفا کند.

آیت‌الله دژکام با استناد به آیات قرآن کریم یادآور شد: دشمنان دست از جنگ با ما برنمی‌دارند مگر آنکه از دین خود دست برداریم، اما ملت ما هرگز چنین نخواهد کرد و تا پایان این مسیر در بیعت با رهبر معظم انقلاب، خونخواهی شهدای عزیز و اهتزاز پرچم ظهور حضرت بقیةالله (عج) ایستادگی خواهد کرد.

وی در آستانه فرا رسیدن روز فرهنگ عمومی در هفته آینده خاطرنشان کرد: در مسائل فرهنگی باید با همدلی و برنامه‌ریزی دقیق، اقدامات بایسته و شایسته را به سرانجام برسانیم.

امام جمعه شیراز با اشاره به شبیخون فرهنگی در کشور اظهار کرد: تلاش غرب در ترویج سبک زندگی غربی در ایران و زیان‌های بی‌جبران اخلاقی، اقتصادی، دینی و سیاسی به کشور، نیاز به مقابله دارد و این مقابله، جهادی همه‌جانبه و هوشمندانه می‌طلبد.

وی در ادامه سخنان خود با تقدیر از اقدام خیرخواهانه بسیج سازندگی در تهیه هزار سری جهیزیه برای زوج‌های جوان گفت: با توجه به مشکلات اقتصادی خانواده‌ها در تامین جهیزیه، این حرکت ارزشمند زمینه‌ساز انسجام اجتماعی و همدلی بیشتر در جامعه است.

نماینده ولی فقیه در استان فارس افزود: مومنان و نیکوکاران استان می‌توانند با مشارکتی حتی اندک و آسان در این امر خیر سهیم شوند و ارزش معنوی این همدلی بسیار فراتر از اعداد و ارقام است.