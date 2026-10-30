حجت‌الاسلام رحمتی‌ نیا با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف وضعیت امنیتی و سیاسی کشور، خواستار پایان دادن به شرایط نه جنگ و نه صلح، با حفظ حقوق ملت ایران شد و هم‌زمان از مسئولان خواست با اصلاح رویه‌های مدیریتی، برای مهار گرانی‌ها و بهبود معیشت مردم اقدام جدی‌تری انجام دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، امام جمعه طالقان در خطبه‌های نماز جمعه این هفته طالقان، با اشاره به تحولات دیپلماسی امنیتی کشور، دیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی با رهبر معظم انقلاب را واجد پیام‌های مهمی برای آینده مدیریت کشور دانست و گفت: شورای عالی امنیت ملی به‌عنوان یکی از کانون‌های اصلی تصمیم‌گیری، باید با ایجاد هماهنگی میان بخش‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی، زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های منسجم و راهبردی باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین علی رحمتی‌نیا با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر جایگاه این شورا افزود: مسائل امنیتی را نمی‌توان جدا از شرایط اقتصادی و فرهنگی جامعه بررسی کرد و تصمیم‌گیری در این حوزه‌ها نیازمند نگاه جامع و برنامه‌ریزی بلندمدت است.

امام جمعه طالقان، پرهیز از تصمیم‌های مقطعی و واکنشی را از الزامات مدیریت کشور دانست و تصریح کرد: مسئولان باید برای هر تصمیم، نقشه راه مشخصی داشته باشند و از آغاز تا پایان اجرای برنامه‌ها، اهداف و نتایج آن را دنبال کنند.

وی با اشاره به مقاومت ملت ایران در برابر فشارهای خارجی اظهار کرد: دشمن با فشارهای نظامی، اقتصادی و روانی درصدد تضعیف اراده ملت ایران بود، اما ایستادگی مردم محاسبات دشمن را با چالش مواجه کرد و صیانت از دستاوردهای این مقاومت، نیازمند هوشیاری و انسجام ملی است.

وی تعیین تکلیف وضعیت نه جنگ و نه صلح با تأمین حقوق ملت، مدیریت تنگه هرمز، ایجاد نظم امنیتی جدید در منطقه و گسترش همکاری با کشورهای همسایه را از ضرورت‌های شرایط کنونی برشمرد.

امام جمعه طالقان با اشاره به نشست چهارجانبه ایران، عربستان، پاکستان و ترکیه در چهارم آبان نیز گفت: کشورهای منطقه باید برای تأمین امنیت پایدار، بر ظرفیت‌های مشترک خود تکیه کنند و اجازه ندهند امنیت غرب آسیا تحت تأثیر تصمیمات قدرت‌های فرامنطقه‌ای قرار گیرد.

وی با انتقاد از رویکرد آمریکا در منطقه افزود: واشنگتن سال‌هاست با عنوان تأمین امنیت، حضور نظامی خود را توجیه می‌کند؛ در حالی که امنیت منطقه باید با مشارکت و اراده کشورهای منطقه تأمین شود.

حجت الاسلام رحمتی‌نیا در بخش دیگری از سخنان خود، با انتقاد از افزایش هزینه‌های زندگی و نابسامانی بازار، تأکید کرد: اگرچه آثار اقتصادی جنگ و فشارهای خارجی قابل انکار نیست، اما نمی‌توان تمام مشکلات موجود را به این عوامل نسبت داد و از مسئولیت‌های مدیریتی چشم‌پوشی کرد.

وی با اشاره به اینکه پیش از جنگ نیز اقتصاد کشور با تورم شدید مواجه بود، بخشی از مشکلات را ناشی از ناترازی‌های مدیریتی دانست و گفت: بررسی عوامل اقتصادی از جمله حذف ارز ترجیحی و عملکرد بخش‌های مرتبط با وزارت نفت، برای شناسایی ریشه مشکلات ضروری است.

امام جمعه طالقان با اشاره به افزایش قیمت برخی کالاها و خدمات از جمله اینترنت، تلفن ثابت، بلیت قطار، نان، شیر و محصولات لبنی، خواستار نظارت جدی‌تر بر بازار و جلوگیری از افزایش بی‌رویه هزینه‌های زندگی شد.

امام جمعه طالقان افزود: تجربه برخی اقدامات مدیریت شهری در تهران نشان می‌دهد با برنامه‌ریزی و استفاده درست از ظرفیت‌ها می‌توان بخشی از فشارهای اقتصادی را کاهش داد.

وی با تأکید بر مسئولیت دولت و دستگاه‌های اجرایی در قبال معیشت مردم، به عهدنامه مالک اشتر و توصیه امیرالمؤمنین علی(ع) درباره حمایت از طبقات ضعیف جامعه اشاره کرد و گفت: اقشار کم‌برخوردار باید در کانون توجه برنامه‌های اقتصادی و حمایتی مسئولان قرار داشته باشند.

امام جمعه طالقان در بخش نخست خطبه‌ها نیز با تبیین مفهوم «منطقهم الصواب» و ویژگی‌های گفتار انسان باتقوا، پرهیز از تفاخر و خودبرتربینی را از ضرورت‌های اخلاق فردی و اجتماعی دانست.

وی با استناد به آیه ۳۲ سوره نجم اظهار کرد: انسان نباید خود را پاک‌تر و برتر از دیگران بداند؛ زیرا غرور و خودپسندی می‌تواند حتی در پوشش انجام کارهای نیک و پرهیز از گناه نیز در وجود انسان شکل بگیرد.

حجت الاسلام رحمتی‌نیا با اشاره به آموزه‌های امیرالمؤمنین علی(ع) و امام صادق(ع) افزود: انسان باید از قضاوت قطعی درباره دیگران پرهیز کند و همواره احتمال برخورداری افراد از رحمت و بخشش الهی را در نظر داشته باشد.

وی نمایش دارایی‌ها، خودرو و خانه‌های گران‌قیمت، سفرهای پرهزینه، تعداد دنبال‌کنندگان در فضای مجازی، تحصیلات، موفقیت فرزندان و حتی فعالیت‌های مذهبی و سوابق ایثارگری را از زمینه‌هایی دانست که ممکن است به ابزار تفاخر تبدیل شوند.

امام جمعه طالقان خاطرنشان کرد: حتی ساده‌زیستی و فعالیت‌های خیرخواهانه نیز اگر با انگیزه برتری‌جویی همراه باشد، می‌تواند زمینه‌ساز غرور و تکبر شود؛ بنابراین معیار اصلی، نیت و انگیزه افراد است.

وی در عین حال یادآور شد: بیان نعمت‌های الهی برای شکرگزاری یا ارائه گزارش عملکرد با هدف اطلاع‌رسانی و پاسخ‌گویی، تفاخر محسوب نمی‌شود.

امام جمعه طالقان با اشاره به مناسبت سیزدهم آبان، سه رویداد تاریخی این روز را یادآور شد و گفت: تبعید امام خمینی(ره) به ترکیه در سال ۱۳۴۳، شهادت ۵۶ دانش‌آموز و مجروح شدن صدها نفر در اعتراضات مقابل دانشگاه تهران در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان در سال ۱۳۵۸، از مهم‌ترین وقایع ثبت‌شده در تاریخ این روز است.

وی افزود: شهادت دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷، به پاس ایثار و فداکاری آنان، زمینه نام‌گذاری سیزدهم آبان به عنوان روز دانش‌آموز را فراهم کرد؛ روزی که یادآور نقش نسل جوان در مبارزات تاریخی ملت ایران است.