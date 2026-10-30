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بیش از ۳ هزار نخبه بسیجی در قالب ۱۶۸ کارگروه تخصصی در استان اصفهان، برای شناسایی مسائل و ارائه راهکارهای اجرایی در حوزههای مختلف فعالیت میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ مهدی ساعی، مسئول ستاد تخصصی بسیج اقشار سپاه حضرت صاحبالزمان (عج) استان اصفهان در جلسه اعضای کارگروههای ششگانه مجمع بسیجیان و مسئولان اقشار بسیج شهرستان لنجان، با اشاره به نقش مجمع بسیجیان و اقشار بسیج در حل مسائل جامعه گفت: شناسایی و اولویتبندی مشکلات و تدوین طرحهای اجرایی بر اساس مطالعات علمی و پژوهشی و با بهرهگیری از ظرفیت نخبگان، از مهمترین مأموریتهای این مجموعه است.
وی افزود: در استان اصفهان ۱۶۸ کارگروه تخصصی در حوزههای اقتصاد و زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، زنان و خانواده، آموزش و تربیت، سلامت و محیط زیست تشکیل شده و بیش از ۳ هزار نخبه بسیجی در این کارگروهها سازماندهی شدهاند.
ساعی هدف از این فعالیتها را ارائه راهکارهای عملی برای رفع مشکلات و توسعه خدمات اجتماعی مؤثر به مردم عنوان کرد.
در این نشست همچنین موضوعات کاری مجمع بسیجیان و اقشار بسیج شهرستان لنجان و راهکارهای استفاده از ظرفیتهای تخصصی برای حل مسائل شهرستان بررسی شد.