به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ مهدی ساعی، مسئول ستاد تخصصی بسیج اقشار سپاه حضرت صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان در جلسه اعضای کارگروه‌های شش‌گانه مجمع بسیجیان و مسئولان اقشار بسیج شهرستان لنجان، با اشاره به نقش مجمع بسیجیان و اقشار بسیج در حل مسائل جامعه گفت: شناسایی و اولویت‌بندی مشکلات و تدوین طرح‌های اجرایی بر اساس مطالعات علمی و پژوهشی و با بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان، از مهم‌ترین مأموریت‌های این مجموعه است.

وی افزود: در استان اصفهان ۱۶۸ کارگروه تخصصی در حوزه‌های اقتصاد و زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، زنان و خانواده، آموزش و تربیت، سلامت و محیط زیست تشکیل شده و بیش از ۳ هزار نخبه بسیجی در این کارگروه‌ها سازماندهی شده‌اند.

ساعی هدف از این فعالیت‌ها را ارائه راهکار‌های عملی برای رفع مشکلات و توسعه خدمات اجتماعی مؤثر به مردم عنوان کرد.

در این نشست همچنین موضوعات کاری مجمع بسیجیان و اقشار بسیج شهرستان لنجان و راهکار‌های استفاده از ظرفیت‌های تخصصی برای حل مسائل شهرستان بررسی شد.