­دبیر کمیته طلای خانه معدن گفت: دستیابی به ظرفیت سالانه تولید ۲۵ تن شمش طلا در برنامه هفتم پیشرفت، نیازمند اصلاح ساختار تأمین مالی، توسعه فناوری‌های فرآوری و بهره‌گیری از ظرفیت بازار سرمایه و دیپلماسی اقتصادی است.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ سیدسهراب حسینی با اشاره به وضعیت ذخایر و چالش‌های صنعت طلا افزود: از مجموع ۸۱ معدن بررسی‌شده، ۴۴ معدن اختصاصی طلا و ۳۷ معدن چندمادی (دارای طلا) هستند که از این میان تنها ۲۴ معدن فعالند.

وی گفت: استان‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی و مرکزی بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده‌اند.

حسینی تولید رسمی طلای کشور در سال ۲۰۲۴ را بر اساس گزارش‌های مختلف ۸.۷ تا ۱۲ تن اعلام و سهم ایران از تولید جهانی را حدود ۰.۲ درصد (و در برآورد شخصی تا ۰.۶ درصد) عنوان کرد.

وی تعارض در واگذاری زمین، طولانی بودن فرایند‌های اداری، مشکلات تخصیص ارز برای ماشین‌آلات و عقب‌ماندگی در فناوری فرآوری کانسنگ‌های سولفیدی را از مهم‌ترین موانع این حوزه برشمرد.

حسینی گفت: در مجموع تحقق هدف ۲۵ تنی تولید طلا، نیازمند پیشرفت هم‌زمان در حلقه‌های اکتشاف، فناوری‌های نوین فرآوری و تسهیل دسترسی معادن به منابع مالی متناسب است.