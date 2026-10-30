وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سفر به شهرستان لردگان چهارمحال و بختیاری گفت: اعتبار کالابرگ ۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر به یک‌میلیون‌و۵۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

افزایش اعتبار کالابرگ برای ۳۳.۵ میلیون نفر به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

افزایش اعتبار کالابرگ برای ۳۳.۵ میلیون نفر به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، احمد میدری از افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی برای ۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از افرادی که تا پایان مهرماه ثبت‌نام کرده‌اند، خبر داد و گفت: اعتبار این افراد از یک میلیون تومان به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

وی گفت: افرادی که تا پایان مهرماه ثبت‌نام خود را تکمیل کرده‌اند، جمعیتی بالغ بر ۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر را شامل می‌شوند که اعتبار کالابرگ آنها از یک میلیون تومان به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

وی افزود: وضعیت سایر گروه‌هایی که برای دریافت افزایش اعتبار کالابرگ ثبت‌نام کرده‌اند، با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه بررسی می‌شود و ان‌شاءالله افزایش اعتبار این گروه‌ها نیز از ۱۵ آبان‌ماه اعمال خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به روند اجرای این طرح، بر تداوم بررسی درخواست‌های ثبت‌شده و بهره‌مندی مشمولان از اعتبار جدید کالابرگ تأکید کرد.