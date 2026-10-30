مدیرکل دفتر پدافند غیرعامل استانداری فارس در نماز جمعه امروز شیراز با تأکید بر ضرورت ارتقای آمادگی عمومی، حضور مردم را رکن اصلی موفقیت در مقابله با تهدیدات و تداوم خدمات‌رسانی در شرایط بحرانی دانست

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، عبدالله حقیری مدیرکل دفتر پدافند غیرعامل استانداری فارس در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه شیراز با اشاره به هفته پدافند غیرعامل (۴ تا ۱۱ آبان‌ماه)، پدافند غیرعامل را به معنای پیشگیری از آسیب، کاهش خسارت‌ها و افزایش آمادگی در برابر تهدیدات بدون استفاده از سلاح تعریف کرد.

وی افزود: تمامی برنامه‌ها باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که در زمان بروز حادثه، چرخه خدمات‌رسانی به مردم دچار وقفه نشود.

مدیرکل دفتر پدافند غیرعامل استانداری فارس با تبیین شعار امسال، «پدافند مردم‌محور و ایران پایدار»، اظهار کرد: حضور مردم در تمامی عرصه‌ها، ما را در رسیدن به هدف تداوم خدمات‌رسانی یاری می‌کند.

وی بر اهمیت آموزش‌های لازم در سطح جامعه و خانواده‌ها تأکید کرد و دانش‌آموزان را «سفیران پدافند غیرعامل» در جامعه نامید.

حقیری همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در استان فارس، از تقویت زیرساخت‌های حیاتی و امنیت غذایی خبر داد و گفت: برنامه‌ریزی‌ها در حوزه تامین نان به‌گونه‌ای انجام شده است که در شرایط بحرانی، چرخه خدمات‌رسانی به مردم مختل نشود.