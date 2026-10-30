در آستانه روز جهانی اقدام علیه جنگ ونسل کشی در فلسطین اعتصاب جهانی در بیش از ۱۰۰ بندر علیه صادرات سلاح به سرزمین‌های اشغالی برگزار می‌شود.

کارگران بنادر ۲۲ کشور در اعتراض به صادرات سلاح به رژیم صهیونیستی اعتصاب می‌کنند

کارگران بنادر ۲۲ کشور در اعتراض به صادرات سلاح به رژیم صهیونیستی اعتصاب می‌کنند

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، در راستای روز جهانی اقدام علیه جنگ و نسل کشی در نوار غزه، کارگران بنادر ۲۲ کشور در حال آماده سازی برای برگزاری اعتصاب‌ها و اعتراضاتی هستند تا مخالفت خود را با تجارت تسلیحات و استفاده از بنادر برای حمل ونقل سلاح به غزه اعلام کنند.

برگزار کنندگان این اعتصاب اعلام کردند: این اقدام ممکن است موجب اختلال در بیش از ۴۰ درصد از رفت وآمد کشتیرانی در دریای مدیترانه و توقف محموله‌هایی به ارزش بیش از دو میلیارد دلار شود.

این منبع تصریح کرد: در ابتدا اتحادیه‌های کارگران بنادر در فرانسه، یونان، منطقه باسک اسپانیا، ترکیه و مغرب خواستار این اعتصاب شدند که اکنون از حمایت بیش از ۲۵ اتحادیه برخوردار است.

اتحادیه «فدراسیون سندیکا‌های پایه» در ایتالیا اعلام کرد: دامنه این اقدام گسترش یافته و بیش از ۱۰۰ بندر در ۲۰ کشور را در بر گرفته است.

این در حالی است که کارگران بنادر به این ابتکار عمل پیوسته‌اند تا مخالفت خود را با حمل تسلیحات از طریق تأسیسات دریایی اعلام کنند.

انتظار می‌رود این اعتصاب مراکز اصلی حمل‌ونقل دریایی در سراسر اروپا و خارج از آن از جمله هامبورگ، والنسیا، پیرئوس و جنوا و همچنین بندر طنجه در مغرب و بندر نهاوا شئوا در هند را هدف قرار دهد.

از جمله اتحادیه‌های کارگری شرکت کننده در این اعتصاب می‌توان به اتحادیه «وردی» در آلمان، بزرگ‌ترین اتحادیه کارگری ایرلند «اس‌آی‌پی‌تی‌یو»، اتحادیه «۳اف» در دانمارک و «سازمان بنادر و اسکله‌ها» در فرانسه اشاره کرد.

برگزار کنندگان این اعتصاب در خارج از اروپا اعلام کردند: ۱۲ بندر در هند ممکن است شاهد اعتصاب باشند، زیرا اتحادیه کارگران حمل‌ونقل آبی هند نیز از این اقدام پشتیبانی می‌کند.

این در حالی است که هنوز مشخص نیست چه تعداد از کارگران در این اعتصاب شرکت خواهند کرد.

ناوگان جهانی صمود که یک گروه از پویش‌های فعال در حمایت از فلسطینیان است و بار‌ها تلاش کرد محاصره اسرائیل بر نوار غزه را برای تحویل کمک‌های بشردوستانه بشکند، در این باره گفت: اقدامات هماهنگ و راهبردی را در آب‌ها جهت پشتیبانی از این اعتصاب انجام خواهد داد.

این منبع در پایان نوشت: این اقدام همچنین از حمایت ۱۷ اتحادیه و سندیکای کارگری فلسطینی و علاوه بر آن جنبش تحریم، عدم سرمایه گذاری و تحریم اسرائیل برخوردار است.