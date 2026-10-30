تیم تکواندو «مجموعه قهرمانی مرتضی» قم با تکیه بر استعداد‌های بومی و کسب دو نشان طلا و یک برنز، عنوان سوم رقابت‌های لیگ منطقه ۳ کشوری نونهالان پسران را به دست آورد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رقابت‌های لیگ منطقه ۳ کشوری تکواندو نونهالان پسران با حضور ۱۸ تیم از استان‌های تهران، قم، سمنان، اصفهان، مرکزی، چهارمحال و بختیاری و کاشان در دو مرحله برگزار شد.

نماینده قم در مرحله نخست این مسابقات که به صورت گروهی برگزار شد، با پیروزی مقابل تیم‌های آکادمی پروین اراک و هیئت تکواندو کاشان، به مرحله دوم راه یافت.

تکواندوکاران «مجموعه قهرمانی مرتضی» در مرحله دوم که به شیوه گرندپری برگزار شد، با ارائه مبارزاتی موفق، دو نشان طلا و یک نشان برنز برای استان قم کسب کردند.

بر اساس نتایج انفرادی، امیرمهدی زارعی مهرگان و سپهر ظفری به نشان طلا دست یافتند و محمدطا‌ها قاسمی نیز نشان برنز این رقابت‌ها را از آن خود کرد.

در پایان این مسابقات، تیم «مجموعه قهرمانی مرتضی قم» با هدایت مرتضی قنبری و با تکیه بر توانمندی تکواندوکاران بومی، عنوان سوم لیگ منطقه ۳ کشوری نونهالان پسران را به دست آورد.