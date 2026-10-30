نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین با اشاره به برگزاری سومین جلسه شورای عالی راهبردی استان گفت: این نشست با حضور حدود ۵۰ نفر از شخصیت‌ها و مسئولان استانی و ملی و با محوریت بررسی طرح‌های کلان کشاورزی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، آیت‌الله مظفری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قزوین گفت: استان قزوین و دشت قزوین از قطب‌ها و دشت‌های مهم کشاورزی کشور به شمار می‌روند و با وجود محدودیت‌هایی همچون سوخت، شاهد افزایش تولید و بهره‌وری تا حدود ۴۰ درصد در بخش کشاورزی بوده‌ایم؛ به‌طوری‌که سهم کشاورزی از تولید استان از ۴ درصد به ۵ درصد افزایش یافته است.

وی از قطع حق‌آبه کشاورزان در سال گذشته خاطرنشان کرد: عدم تخصیص حق‌آبه سد طالقان در سال گذشته ۱۰ همت خسارت به کشاورزان وارد کرد و انتظار داریم مسئولان کشوری نسبت به تخصیص این حق‌آبه اقدام کنند.

امام جمعه شهر قزوین همچنین گرانی کود شیمیایی (با وجود تولید داخلی) را مایه نگرانی کشاورزان دانست و خواستار نظارت و کنترل جدی مسئولان بر قیمت‌ها و عدم کوتاهی در پرداخت مطالبات کشاورزان شد.

آیت الله مظفری در بخش دیگری از خطبه‌ها با گرامیداشت یوم‌الله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، یادآور شد: ۱۳ آبان یادآور سه رویداد مهم تبعید امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳، شهادت دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا است.

وی با اشاره به حضور پرشکوه دانش‌آموزان در نماز جمعه و رویداد «نومیدان» گفت: ۳۶ هزار شهید دانش‌آموز نشانگر تأثیرگذاری این قشر در دوران دفاع مقدس است و راهپیمایی ۱۳ آبان امسال نیز با حضور دشمن‌شکن مردم در قزوین برگزار خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به دشمنی‌های ۷۰ ساله آمریکا تأکید کرد: آمریکا دچار استیصال شده و گمان می‌کرد با جنایات خود می‌تواند ملت را تسلیم کند، اما ملت و رزمندگان ما آماده‌تر از همیشه هستند.

آیت الله مظفری تصریح کرد: اقدام قاطع سپاه پاسداران در هدف قرار دادن نفتکش‌های متخلف، تسلط ایران بر خلیج فارس و تنگه هرمز را به اثبات رساند و دشمن بداند که در صورت هرگونه حمله مجدد، پاسخ ایران گسترده‌تر، کوبنده‌تر و دردناکتر خواهد بود و فرودگاه‌ها، خطوط نفت، کابل‌های ارتباطی زیردریایی و کشور‌های حامی مهاجم نیز جزو اهداف مشروع ایران خواهند بود.

وی همچنین با گرامیداشت هشتم آبان، روز پدافند غیرعامل، بر حفظ آمادگی کامل مسئولان و مردم در برابر شرایط سخت تأکید کرد.

خطیب جمعه امروز قزوین در پایان با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در دیدار با نخبگان و مدال‌آوران، از عموم مردم و دانش‌آموزان خواست این پیام را به دقت مطالعه کنند و افزود: دعوت به فراگیری درس‌های حضرت فاطمه (س)، تأکید بر راهبرد کلان «ایران قوی» از طریق تقویت بعد علمی، دعوت جوانان به خیزش علمی عمیق‌تر و پرشتاب‌تر، و تأکید بر مسئولیت‌شناسی اجتماعی نخبگان و لزوم ماندگاری آنان برای توسعه کشور از محور‌های مهم این پیام است که مسئولان نیز باید الزامات آن را فراهم کنند.