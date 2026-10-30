به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ محمد صالحی گفت: مأموران پلیس راه در جریان کنترل خودرو‌های عبوری در پاسگاه آزادراه رشت ـ قزوین، یک اتوبوس مسافربری حامل ۴۰ مسافر را متوقف و در بازرسی از آن، ۵۸۰ لیتر گازوئیل قاچاق و مقادیر زیادی بار تجاری کشف و ضبط کردند.

وی با تأکید بر اینکه حمل سوخت باید با خودرو‌های مجاز و مخصوص انجام شود، افزود: حمل غیرمجاز سوخت به همراه بار تجاری در اتوبوس‌های مسافربری، علاوه بر ایجاد خطرات احتمالی برای سرنشینان، می‌تواند موجب افزایش بیش از اندازه وزن خودرو، برهم خوردن تعادل و کاهش ایمنی ترمزگیری شده و خطر واژگونی را افزایش دهد.