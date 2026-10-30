شبکه نمایش سیما روز جمعه، هشتم آبان‌، با پخش چهار فیلم سینمایی در گونه های اکشن، درام و ماجراجویی، میزبان مخاطبان و علاقه‌مندان به سینما خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، جدول و جزئیات این آثار به این شرح است:

«چهار جنگجوی قهرمان»

فیلم سینمایی «چهار جنگجوی قهرمان» به کارگردانی تیمو توجاژانتو و با بازی ابیمانا آریاساتیا، پوتری مارینو و لوتشا ساعت ۱۷:۰۰ روی آنتن می‌رود.

این فیلم داستان کارآگاه زن جوانی است که در پی تحقیق درباره مرگ پدرش، به جزیره‌ای گرمسیری می‌رسد و پس از کشف هویت واقعی پدرش به عنوان رئیس یک گروه از قاتلان، برای انتقام با قاتلان دست‌پرورده او متحد می‌شود.

«ناشناخته»

فیلم سینمایی «ناشناخته» به کارگردانی جیمز کولت‌سرا و با هنرمندی لیام نیسون، دایان کروگر و جنوری جونز ساعت ۱۹:۰۰ پخش می‌شود. داستان این فیلم درباره مردی است که پس از سفر به اروپا، طی حادثه‌ای دچار فراموشی می‌شود و پس از به هوش آمدن درمی‌یابد که فرد دیگری هویت او را ربوده است و برای کشف هویت واقعی خود تلاش می‌کند.

«یه حبه قند»

فیلم سینمایی خاطره‌انگیز و ماندگار «یه حبه قند» به کارگردانی رضا میرکریمی و با نقش‌آفرینی هنرمندانی، چون سعید پورصمیمی، نگار جواهریان، رضا کیانیان، فرهاد اصلانی، هدایت هاشمی و امیرحسین آرمان ساعت ۲۱:۰۰ پخش خواهد شد.

این فیلم روایتگر دورهمی خانواده‌ای در یک خانه‌باغ قدیمی برای مراسم ازدواج است که با مرگ ناگهانی دایی خانواده در روز عقد، فضایی پر از غافلگیری و حوادث تازه رقم می‌خورد.

«دزدان مقبره»

فیلم سینمایی «دزدان مقبره» به کارگردانی پارک جونگ‌بی و با بازی لی جیهون، وو جین جو و‌های سان شین ، ساعت ۲۳:۰۰ روی آنتن می‌رود.

این اثر ماجراجویانه داستان یک کلاهبردار و دزد مقبره به نام کانگ دونگ را روایت می‌کند که با همراهی یک گروه حرفه‌ای و حمایت افراد فاسد، مأموریت می‌یابد شمشیری تاریخی از عصر طلایی کره را به سرقت ببرد.