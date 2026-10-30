مدیرعامل شرکت پالایش گاز پارسیان از اجرای طرح‌های بومی‌سازی تجهیزات راهبردی، توسعه فناوری‌های دیجیتال، افزایش تولید و بازیافت سالانه حدود ۴۰ میلیون مترمکعب گاز مشعل خبر داد و گفت: این مجموعه با تکیه بر دانش بومی و نوآوری، دستیابی به سرآمدی عملیاتی و پالایشگاه هوشمند و سبز را دنبال می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علمدار بابایی با تشریح دستاورد‌های فناوری و عملیاتی پالایشگاه گاز پارسیان افزود: ساخت داخل شیرآلات راهبردی فرایندی، قطعات کمپرسور‌ها و پمپ‌ها، مبدل‌های حرارتی، برد‌های کنترلی و سامانه‌های پایش آنلاین خروجی دودکش‌ها از مهم‌ترین اقدامات این مجموعه در حوزه بومی‌سازی تجهیزات است.

وی گفت: طراحی و توسعه نرم‌افزار‌های داخلی ارزیابی تجهیزات، ساخت آنالایزر‌های نقطه شبنم و گاز و تأمین روغن حرارتی بومی نیز با هدف افزایش تاب‌آوری و پایداری تجهیزات پالایشگاه دنبال شده است.

تحول دیجیتال و مدیریت هوشمند تجهیزات

مدیرعامل شرکت پالایش گاز پارسیان با اشاره به برنامه‌های تحول دیجیتال این مجموعه افزود: استقرار سامانه مدیریت هوشمند اسناد مهندسی، خودکارسازی فرایند‌های بازرسی و راه‌اندازی داشبورد‌های پایش عملکرد تجهیزات، از جمله اقدامات انجام‌شده برای حرکت به‌سوی مدیریت داده‌محور است.

بابایی گفت: یکپارچه‌سازی اطلاعات بازرسی و نگهداری و پایش برخط پارامتر‌های عملیاتی، امکان تحلیل دقیق‌تر وضعیت تجهیزات و افزایش دقت تصمیم‌گیری‌های فنی را فراهم کرده است.

افزایش تولید و پایداری تأمین انرژی

وی با اشاره به عملکرد تولیدی پالایشگاه در نیمه نخست امسال افزود: شاخص‌های تولیدی در مقایسه با مدت مشابه پارسال بهبود یافته و میزان گاز فرآورش‌شده و گاز شیرین تزریق‌شده به شبکه سراسری افزایش داشته است.

مدیرعامل شرکت پالایش گاز پارسیان گفت: تولید و ارسال مستمر میعانات گازی نیز ادامه دارد و این عملکرد با تلاش کارکنان و اجرای دقیق برنامه‌های تعمیرات و نگهداری تأسیسات محقق شده است.

بازیافت گاز‌های مشعل و حفاظت از محیط زیست

بابایی با تأکید بر رویکرد زیست‌محیطی پالایشگاه بیان کرد: اجرای طرحهای کاهش مشعل‌سوزی و بازیافت گاز‌های مشعل با ظرفیت سالانه حدود ۴۰ میلیون مترمکعب، از مهم‌ترین اقدامات این مجموعه در زمینه کاهش انتشار آلاینده‌هاست.

وی بازچرخانی پساب صنعتی پس از تصفیه برای آبیاری فضای سبز و بهینه‌سازی مصرف سوخت کوره‌ها را از دیگر برنامه‌های پالایشگاه در حوزه مدیریت منابع و حفاظت از محیط زیست برشمرد.

حرکت به‌سوی پالایشگاه هوشمند و سبز

مدیرعامل شرکت پالایش گاز پارسیان در پایان با اشاره به چشم‌انداز این مجموعه گفت: دستیابی به سرآمدی عملیاتی، ارتقای تاب‌آوری فرایندی، به صفر رساندن مشعل‌سوزی‌های غیراضطراری و تکمیل تحول دیجیتال در مدیریت دارایی‌های فیزیکی از اهداف اصلی پالایشگاه است.

بابایی افزود: پایداری شبکه انرژی تنها با افزایش تولید محقق نمی‌شود و مدیریت مصرف و اصلاح الگوی بهره‌برداری از انرژی نیز در کنار تلاش صنعتگران برای افزایش تولید، اهمیت اساسی دارد.