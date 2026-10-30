رئیس سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس: این سازمان در دهه اخیر، بیش از ۳۵۰ عنوان کتاب را به زبان‌های مختلف ترجمه کرده که این آمار نشان‌دهنده فعالیت مستمر و تجربیات عملی ما در این حوزه است.

سردار امیریان در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، گفت: در طول بیش از ۲۰ دوره برگزاری کتاب سال، بخش ویژه‌ای را به آثار ترجمه‌شده اختصاص داده‌ایم؛ به‌گونه‌ای که آثار ارسالی در این حوزه، فارغ از موضوع، توسط دبیرخانه‌ای مجزا و با استناد به معیار‌های تخصصی مورد داوری قرار می‌گیرند.

وی افزود: سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس برای شفاف‌سازی در این مسیر، دستورالعمل‌های ویژه‌ای را در حوزه ترجمه تدوین کرده است که هر سال به‌روزرسانی شده و در اختیار ناشران، استان‌ها و رده‌های اجرایی قرار می‌گیرد تا مبنای اولیه ترجمه آثار و اسناد به‌طور کامل شفاف باشد.

امیریان گفت: در مسیر ترجمه آثار دفاع مقدس، سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس با بهره‌گیری از مشارکت بنگاه‌های ادبی قدرتمند فعال در کشور، همکاری‌های گسترده‌ای را برای عرضه آثار به بازار‌های جهانی دنبال می‌کند.

سردار امیریان در ادامه با اشاره به آمار آثار ارسالی به جایزه کتاب سال، تصریح کرد: از میان نزدیک به دو هزار اثری که در سال گذشته به دبیرخانه جایزه کتاب سال دفاع مقدس ارسال شد، ۷۰ اثر در بخش ترجمه وارد مرحله داوری شدند که این موضوع نشان‌دهنده وجود بستر مناسب و شخصیت مستقل بخش ترجمه در رویداد‌های سازمان است.

وی در پایان گفت: فعالیت ما در تولید کتاب‌های دفاع مقدس از دهه ۶۰ و آغاز جنگ تحمیلی آغاز شده و اکنون به بیش از چهار دهه می‌رسد. هرچند در سال‌های نخست، رویکرد ترجمه بیشتر بر پایه سفارش به ناشران بود، اما امروز سازمان ادبیات و تاریخ با تکیه بر سازوکار‌های مشخص، هم خود به تولید و ترجمه می‌پردازد و هم بستر را برای رشد آثار ترجمه‌شده توسط سایر ناشران فراهم کرده است.