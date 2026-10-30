حجت‌الاسلام والمسلمین سید رضا تقوی عضو شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور در نماز جمعه امروز شیراز گفت: شرکت در این مناسک و حضور در میادین برای مقابله با دشمن، نوعی عبادت و مبارزه با مستکبران محسوب می‌شود.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین سید رضا تقوی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه شیراز با اشاره به جایگاه والای این فریضه الهی، اظهار کرد: نماز جمعه تنها یک عبادت فردی نیست، بلکه مجموعه‌ای از معارف اسلامی را در قالب یک اجتماع بزرگ ارائه می‌دهد که باید به محتوای آن توجه ویژه‌ای داشت.

وی با بیان اینکه نماز مومنان، عبادت را با سیاست و جماعت را با ولایت پیوند می‌زند، افزود: حضور در اجتماعات ایمانی، به‌ویژه زمانی که جهت‌دار و برای تقویت نظام اسلامی و حمایت از رزمندگان باشد، ارزش و ثواب بسیار بالایی دارد.

عضو شورای سیاستگذاری ائمه جمعه با اشاره به اهمیت حضور در صحنه مبارزه، گفت: حضور در اجتماعات شبانه برای مقابله با دشمن، تجلی عینی مفاهیم دینی است.

حجت‌الاسلام تقوی همچنین با اشاره به تلاش دشمنان برای تجزیه کشور و ایجاد ناامنی در مرزها، اظهار داشت: گروه‌های مزدور تلاش کردند با هدف تکه‌تکه کردن ایران، در مناطق مختلف کشور به فعالیت بپردازند، اما نیرو‌های مسلح و ملت بصیر ایران با هوشمندی، این توطئه‌ها را در نطفه خفه کردند.

وی در پایان با تأکید بر اینکه نماز جمعه تجدید بیعت با ولایت است، گفت: حضور در این آیین باشکوه، نشان‌دهنده ارادت ملت به نظام اسلامی و پیوند با اهل‌بیت (ع) است.