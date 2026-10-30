به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ خطیب جمعه اصفهان تاکید کرد: چراکه اقتدار علمی و فناوری را یکی از مؤلفه‌های اصلی قدرت ایران در نظم جدید جهانی می‌دانند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمد محمودی، امام جمعه موقت اصفهان، ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه اصفهان در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) با اشاره به هشتم آبان‌ماه، روز پدافند غیرعامل با تأکید بر ضرورت حمایت از نخبگان علمی و نوجوانان کشور افزود: پدافند غیرعامل ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در جامعه امروز است و هرچه جوامع از نظر علم، دانش، فناوری و سبک زندگی پیشرفت می‌کنند، اهمیت این موضوع نیز بیشتر نمایان می‌شود.

وی با قدردانی از تلاش مسئولان و فعالان حوزه پدافند غیرعامل تأکیدکرد: رعایت الزامات پدافند غیرعامل تنها به مسئولان محدود نمی‌شود و همه افراد جامعه باید در این زمینه احساس مسئولیت داشته باشند.

امام جمعه موقت اصفهان با اشاره به روز نوجوان و بسیج دانش‌آموزی، به مناسبت سالروز شهادت محمدحسین فهمیده، افزود: بنیانگذار جمهوری اسلامی درباره شهید فهمیده فرمودند که رهبر ما آن طفل ۱۳ ساله است؛ این تعبیر نشان‌دهنده اهمیت جایگاه نوجوانان در جامعه و ضرورت توجه به ظرفیت‌های این نسل است.

حجتالاسلام و المسلمین محمودی نوجوانان را سرمایه‌های اجتماعی، معنوی و مادی کشور دانست و گفت: همه مسئولان باید برای رشد علمی، اجتماعی و پرورش استعداد‌های نخبگانی نوجوانان زمینه‌سازی کنند.

امام جمعه موقت اصفهان با اشاره به پیام اخیر رهبر شهید انقلاب به نخبگان و مدال‌آوران علمی و ورزشی بیان کرد: در این پیام بر نقش اقتدار علمی و فناوری در قدرت ایران تأکید شده است؛ ایران قوی بر پایه اقتدار علمی و فناوری استوار است و این موضوع یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های نقش‌آفرینی کشور در معادلات و نظم جدید جهانی به شمار می‌رود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمودی ادامه داد: کلید قدرتمندتر شدن ایران، مرزشکنی و راهگشایی نخبگان در مسائل علمی کشور است و خیانت‌ها و جنایت‌های دشمنان علیه دانشمندان و نخبگان ایرانی نیز نشان‌دهنده نقش مؤثر این قشر در قدرت کشور است.

خطیب جمعه اصفهان، علم و دانش را قدرت‌آفرین بیان و ابراز امیدواری کرد که ایران با تکیه بر اقتدار علمی و فناوری و نپذیرفتن سلطه علمی غرب، مسیر پیشرفت و موفقیت را ادامه دهد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمودی همچنین حضور دانش‌آموزان و نوجوانان بسیجی در نماز جمعه را گرامی داشت و افزود: جوانان و نوجوانان بسیجی از سرمایه‌های اجتماعی آینده کشور هستند و باید با هدایت و حمایت از آنان، زمینه نقش‌آفرینی هرچه بیشتر این نسل را فراهم کرد.

امام جمعه موقت اصفهان با اشاره به فرارسیدن ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، بر ضرورت حضور گسترده مردم در راهپیمایی این روز تأکید کرد و گفت: مراسم امسال با شعار محوری «میثاق با شهیدان؛ نه سازش، نه تسلیم، نبرد با استکبار» برگزار می‌شود.

حجت الاسلام والمسلممین محمودی با اشاره به حضور شبانه و مستمر مردم در اجتماعات مردمی تأکید کرد: مردم ایران در شب‌های متوالی در صحنه حضور داشته‌اند و اگر ضرورت داشته باشد، این حضور در روز‌ها نیز ادامه پیدا خواهد کرد؛ ملت ایران پای کار کشور ایستاده‌اند.

امام جمعه موقت اصفهان با بیان اینکه مراسم ۱۳ آبان امسال از ویژگی خاصی برخوردار است، افزود: مردم با حضور در میدان امام خمینی (ره) اصفهان، اعتراض و مواضع خود را در برابر سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی اعلام خواهند کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمودی با اشاره به تحولات پیش و پس از انقلاب اسلامی بیان کرد: پیش از انقلاب، آمریکا در پی تحمیل قانون کاپیتولاسیون بود؛ قانونی که بر اساس آن اتباع آمریکایی از مصونیت قضایی برخوردار می‌شدند، اما امروز شرایط کشور تغییر کرده و ملت ایران در برابر سلطه‌طلبی آمریکا ایستادگی می‌کند.

خطیب جمعه اصفهان با اشاره به تقابل جمهوری اسلامی ایران با سیاست‌های آمریکا گفت: امیدواریم در آینده نه‌چندان دور شاهد پایان حضور پایگاه‌های آمریکا در منطقه غرب آسیا باشیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمودی دعوت از اقشار مختلف مردم، به‌ویژه دانش‌آموزان و نوجوانان، برای حضور گسترده در راهپیمایی ۱۳ آبان تأکید کرد: باید با مشارکت پررنگ مردم، پیام این روز به جهانیان منتقل شود؛ چراکه نسل نوجوان و دانش‌آموزان، سازندگان آینده جامعه هستند و حضور آنان در چنین مناسبت‌هایی اهمیت ویژه‌ای دارد.