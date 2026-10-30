به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، رضا جان‌فشان نوبری شب گذشته، گزارشی مبنی بر وقوع انفجار در طبقه چهارم ساختمان مسکونی مجتمع شهید کریمی به سازمان آتش‌نشانی تبریز اعلام شد که بلافاصله نیرو‌های عملیاتی به محل حادثه اعزام شدند.

وی با اشاره به مصدومیت یک جوان در این حادثه افزود: انفجار ناشی از نشت گاز شهری موجب وارد آمدن خسارت به فضای داخلی واحد مسکونی و شکستن پنجره‌ها و شیشه‌های این طبقه شد.

جان‌فشان نوبری ادامه داد: شدت انفجار به حدی بود که تعدادی از شیشه‌های ساختمان روبه‌روی محل حادثه نیز شکست.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی تبریز درباره اقدامات انجام‌شده در محل حادثه گفت: نیرو‌های آتش‌نشانی پس از ایمن‌سازی محل و تحویل فرد مصدوم به عوامل اورژانس، عملیات امدادی و ایمنی خود را به پایان رساندند.