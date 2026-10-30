سومین جشنواره جهانی فرهنگ کراچی با حضور بیش از هزار هنرمند بین المللی از بیش از ۱۵۰ کشور، از جمله ایران و ۵۰۰ هنرمند پاکستانی آغاز شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از اسلام آباد، سومین جشنواره جهانی فرهنگ کراچی با حضور بیش از هزار هنرمند بین المللی از بیش از ۱۵۰ کشور، از جمله ایران و ۵۰۰ هنرمند پاکستانی آغاز شد؛ رویدادی ۲۵ روزه که با اجرای برنامه‌های موسیقی، تئاتر و هنر‌های تجسمی، فرصتی برای معرفی فرهنگ‌ها و تبادل تجربه‌های هنری میان ملت‌های مختلف فراهم می‌کند.

به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس پاکستان (APP)، این جشنواره از ۲۹ اکتبر به میزبانی شورای هنر پاکستان در کراچی آغاز شده و تا ۲۲ نوامبر ادامه خواهد داشت.

در این رویداد هنرمندانی از کشور‌های مختلف جهان، از جمله ایران، در کنار هنرمندان پاکستانی به اجرای برنامه می‌پردازند.

موسیقی، تئاتر و هنر‌های تجسمی از بخش‌های اصلی جشنواره است و آثار و اجرا‌های هنری با سبک‌ها و سنت‌های گوناگون در معرض دید علاقه‌مندان قرار

می‌گیرد.

حضور هنرمندان ایرانی در این رویداد، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری ایران و آشنایی مخاطبان پاکستانی و دیگر شرکت کنندگان با جلوه‌های هنر ایرانی به شمار می‌رود. مشارکت هنرمندان کشور‌های مختلف نیز زمینه‌ای برای تعامل فرهنگی و شکل گیری همکاری‌های هنری میان ملت‌ها فراهم می‌کند.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، علاقه مندان می‌توانند با ثبت نام اینترنتی به صورت رایگان در برنامه‌های جشنواره حضور پیدا کنند. این رویداد فرهنگی ۲۲ نوامبر با اجرای کنسرت «سجاد علی»، خواننده شناخته شده پاکستانی، به پایان خواهد رسید.

این جشنواره با هدف گسترش ارتباطات فرهنگی و معرفی تنوع هنری کشور‌های شرکت کننده برگزار می‌شود.