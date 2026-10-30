وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از برنامه‌ریزی برای بخشودگی جرایم کارفرمایی و بهبود وضعیت بیمه و خدمات رانندگان و بازنشستگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احمد میدری، در نشست با تشکل‌های کارگری و بازنشستگی و نمایندگان اصناف و تعاونی‌های استان چهارمحال و بختیاری، با تأکید بر اهمیت تشکل‌ها در رویکرد دولت، تقویت ارتباط با این مجموعه‌ها در سطوح مختلف وزارتخانه، معاونت‌ها، ادارات کل و واحد‌های استانی و شهرستانی را ضروری دانست.

وی به تشریح برخی اقدامات و پیشنهاد‌های حمایتی برای کاهش فشار اقتصادی بر بازنشستگان، رانندگان و کارگاه‌های کوچک پرداخت و بر ضرورت سامان‌دهی حمایت از تشکل‌ها بر اساس معیار‌های مشخص و متناسب با تعداد اعضای آنها تأکید کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ضرورت کاهش فشار‌های اقتصادی بر بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی، از پیگیری دو پیشنهاد حمایتی گفت: نخست، بخشودگی جرایم و فراهم شدن امکان تقسیط بدهی‌ها و دوم، حمایت از کارگاه‌های کمتر از ۵۰ نفر نیروی کار، به‌گونه‌ای که در صورت اخراج نکردن کارکنان، حق بیمه آنها از سوی دولت پرداخت شود.

پیگیری مسائل بیمه‌ای رانندگان

میدری همچنین با اشاره به مسائل بیمه‌ای رانندگان افزود: در این زمینه، معاون اول رئیس‌جمهور جلسه‌ای برگزار کرده و طرحی برای افزایش شمار رانندگان بیمه‌شده در دست پیگیری است. همچنین با استفاده از شبکه‌های وزارت راه، توزیع روغن ایرانول برای رانندگان در نظر گرفته شده است تا از این ظرفیت برای پاسخ‌گویی به نیاز رانندگان و تاکسی‌ها استفاده شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ضرورت تعیین معیار‌های روشن برای توزیع این منابع تأکید کرد و گفت: میزان حمایت باید متناسب با تعداد اعضای تشکل‌ها و بر اساس معیار مشخصی تعیین شود.

میدری بر ضرورت بررسی راهکار‌های تأمین فضای مناسب برای فعالیت تشکل‌ها تأکید کرد و پیشنهاد داد از ظرفیت فضا‌های موجود در مجموعه‌های وابسته به وزارتخانه، از جمله سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، استفاده شود.

حمایت از بخش خصوصی

قاسم شهبازی رئیس کانون کارفرمایان و عضو کانون کارفرمایان ایران نیز در این نشست با اشاره به شرایط خطیر اقتصادی و تحریم‌ها، خواستار حمایت بیشتر از بخش خصوصی شد.

فضل الله نظری رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست با اشاره به جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفری خانواده بازنشستگان (یک چهارم جمعیت استان)، خواسته‌های جامعه مخاطب خود را مطرح کرد.

چالش‌های رانندگان

محمدعلی غلامی، نماینده انجمن رانندگان کمپرسی و باری در ادامه این نشست به مشکلات این افراد اشاره کرد و خواستار حل برخی ازاین موارد ازطریق تعاونی‌های صنفی شد تا فشار‌های معیشتی این قشر کاهش یابد.

اختصاص سهمیه ویژه برای ۶۰ هزار کارگر ساختمانی

نورالله نیکبخت، رئیس انجمن کارگران و استادکاران ساختمان استان گفت: چهارمحال و بختیاری ۱۰ درصد کل کارگران ساختمانی کشور (حدود ۶۰ هزار نفر) را در خود جای داده است.