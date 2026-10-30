به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، نماینده ولی فقیه استان در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه بجنورد در آستانه یوم الله ۱۳ آبان، روز دانش آموز و روز مبارزه با استکبار جهانی گفت: اینکه آمریکا همیشه با ملت ایران دشمنی دارد و جنگ‌های پی درپی، تحریم و ترور را علیه جمهوری اسلامی بکار می‌گیرد، بخاطر آن است که نمی‌تواند ببیند ملتی مستقل و آزاده است.

حجت الاسلام والمسلمین نوری افزود: مخالفت آمریکا با پیشرفت ایران، از جمله تلاش برای متوقف کردن فعالیت‌های هسته‌ای کشور، نشان‌دهنده دشمنی این کشور با ملت ایران است.

خطیب جمعه بجنورد، شورای عالی امنیت را چهار راه تدبیر کشور توصیف کرد و گفت: در شرایطی که دشمن در زمینه‌های اقتصادی، نظامی، سیاسی، فرهنگی و روانی به کشور حمله کرده، مسئولیت این شورا، برقراری تصمیم گیری بموقع و بجاست که اگر دوباره دشمن بخواهد وارد جنگی جدید شود نه تنها پایگاه ها، بلکه کاخ ها، فرودگاه‌ها و مراکز انرژی هم کاران آنها را بزند و آنان را به دوران بدویت ببرد.

نماینده ولی فقیه در استان در تبیین مقام حافظان امنیت کشور از بلندپایه‌ترین تا پایین‌ترین رده‌ها گفت: سربازی که با صبوری در برابر دشمن در مرز‌ها ایستادگی می‌کند، بر شخصی که ۴۰ سال عبادت و شب زنده داری می‌کند برتری دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین نوری با بیان اینکه قدرت‌های استکباری خواهان سلطه بر ملت‌های مستقل هستند، تصریح کرد: ملت ایران نمی‌خواهد وابسته باشد یا منابع و سرنوشت خود را در اختیار بیگانگان قرار دهد، بلکه با تکیه بر توان داخلی به دنبال پیشرفت و استقلال است.

وی با تأکید بر اهمیت تقویت بنیه علمی کشور گفت: تلاش دانش‌آموزان و پیشرفت علمی می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای جایگاه ایران در جهان باشد.