ائمه جمعه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان‌های استان یزد، ضمن گرامیداشت ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز بر حفظ وحدت، همدلی، ایستادگی و استقامت ملت ایران تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، امام جمعه بافق در خطبه‌های نماز جمعه بافق، با گرامیداشت سالروز شهادت شهید حسین فهمیده و شهدای دانش‌آموز، سیزدهم آبان را روز دانش‌آموز، دانشجو و مقاومت ملت ایران در برابر استکبار جهانی دانست و خواستار حضور گسترده همه اقشار مردم در راهپیمایی این روز شد.

حجت‌الاسلام سیدعباس حسینی با اشاره به دشمنی‌های آمریکا با جمهوری اسلامی ایران، اقتدار روزافزون کشور، برخورداری از منابع عظیم نفت و گاز، موقعیت راهبردی تنگه هرمز و توانمندی‌های هسته‌ای، موشکی، پهپادی و دفاعی را از عوامل نگرانی آمریکا برشمرد و وحدت و انسجام مردم و همراهی آنان با رهبری را از مؤلفه‌های اقتدار کشور دانست.

امام جمعه موقت میبد در خطبه های نمازجمعه این هفته به تحولات منطقه‌ای و موضوع مدیریت تنگه هرمز و اقدامات نیروهای مسلح کشور پرداخت و این تحولات را از عوامل مؤثر بر معادلات منطقه‌ای و اقتصادی دانست و با اشاره به پیامدهای اقتصادی آن در غرب، اظهار داشت: آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد، حفظ وحدت، همدلی، ایستادگی و استقامت ملت ایران است.

حجت الاسلام علیرضا حسنی با تأکید بر اینکه امروز عرصه، عرصه جنگ اراده‌هاست، تصریح کرد: ملتی که بتواند در برابر فشارها ایستادگی و پایداری کند، مسیر خود را با قدرت ادامه خواهد داد و مردم ایران نیز در ماه‌های گذشته روحیه استقامت و پایداری خود را نشان داده‌اند.

امام جمعه مهریز با اشاره به فرارسیدن ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز به تشریح ابعاد سه واقعه تاریخی این روز پرداخت و تأکید کرد: پیام مشترک این وقایع، نفی استکبار، استقلال‌طلبی و عزت‌خواهی ملت ایران است.

حجت‌الاسلام محی‌الدینی با اشاره به تحولات رژیم صهیونیستی افزود: در ماهیت دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی با ملت ایران هیچ تفاوتی میان چهره‌ها و احزاب آنان وجود ندارد و تغییرات سیاسی در این رژیم‌ها، تغییری در ماهیت خصمانه و اهداف پلید آنان ایجاد نخواهد کرد.

امام جمعه موقت بهاباد، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته، با هشدار نسبت به تلاش دشمن برای ترویج بی‌بندوباری، فساد و فاصله گرفتن جوانان از ارزش‌های دینی، گفت: هدف دشمن، گرفتن دین و ایمان از نسل جوان و تضعیف جامعه از درون است.

حجت‌الاسلام اخوان در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یوم‌الله ۱۳ آبان، سیزدهم آبان را فرصتی برای تجدید پیمان با آرمان‌های انقلاب اسلامی، پاسداشت استقلال و آزادی کشور و اعلام ایستادگی در برابر استکبار جهانی دانست و بر ضرورت حضور پرشور و آگاهانه مردم در مراسم این روز تأکید کرد.

امام‌جمعه اردکان، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته، با تأکید بر ضرورت تقویت ایمان و علم در جامعه، استکبارستیزی را از اصول اساسی اسلام دانست و بر لزوم حمایت از تولید، بهبود معیشت مردم و افزایش همدلی در شرایط دشوار اقتصادی تأکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید اسماعیل شاکر با اشاره به فرارسیدن سیزدهم آبان، روز دانش‌آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، از مردم و دانش‌آموزان خواست در راهپیمایی این روز حضور پرشور داشته باشند.

امام‌جمعه زارچ در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به سه مناسبت مهم ۱۳ آبان، شامل تبعید امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳، شهادت دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸، بر اهمیت زنده نگه‌داشتن روحیه استکبارستیزی در جامعه تأکید کرد.

حجت‌الاسلام طباطبایی با اشاره به کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ و سرنگونی دولت ملی دکتر مصدق با دخالت آمریکا و انگلیس، خاطرنشان کرد: دشمنی آمریکا با استقلال ایران، به‌پیش از پیروزی انقلاب اسلامی بازمی‌گردد و محدود به دوران جمهوری اسلامی نیست.

امام جمعه شهرستان خاتم در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان، با اشاره به فرارسیدن ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، این روز را یادآور سه رویداد مهم تاریخی، از جمله تبعید امام خمینی(ره) به ترکیه، شهادت دانش‌آموزان و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام دانست.

حجت‌الاسلام رضازاده در ادامه با اشاره به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، بر ضرورت هوشیاری در برابر سیاست‌های سلطه‌طلبانه آمریکا تأکید کرد و گفت: تقویت توان علمی، دفاعی و اقتصادی کشور، نقش مهمی در حفظ استقلال و اقتدار جمهوری اسلامی ایران دارد.

امام جمعه شهرستان اشکذر در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان با اشاره به فرارسیدن ۱۳ آبان گفت: پیام این مناسبت برای نسل امروز، ایستادگی در برابر سلطه‌طلبی دشمن و تلاش برای پیشرفت علمی کشور است. حجت‌الاسلام والمسلمین ابوذر صانعی اظهارداشت:حفظ استقلال، امنیت و اقتدار کشور نیازمند تداوم هوشیاری و مقاومت ملت ایران است و کشورهای منطقه نیز باید به این واقعیت توجه کنند که امنیت پایدار از مسیر استقلال و همکاری واقعی منطقه‌ای حاصل می‌شود، نه وابستگی به قدرت‌های خارجی.



