نماینده ولی فقیه در استان سمنان بر نقش خانواده، مدرسه و جامعه در تربیت نسل آینده و ضرورت تقویت اقتدار علمی و فناوری کشور تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی مطیعی با اشاره به اهمیت دوران نوجوانی، خانواده، مدرسه و جامعه را سه رکن مهم در تربیت و پرورش نسل آینده دانست و گفت: نوجوانان امروز، مدیران و مسئولان آینده کشور هستند و خانواده‌ها باید با محبت، احترام، شنیدن سخنان و پاسخگویی به پرسش‌ها و شبهات نوجوانان، زمینه رشد فکری و اعتقادی آنان را فراهم کنند.

امام جمعه سمنان همچنین نقش معلمان و مربیان را در شکل‌گیری شخصیت نوجوانان مهم دانست و افزود: جامعه و مسئولان فرهنگی نیز باید با فراهم کردن زیرساخت‌ها، امکانات مناسب، رفع مشکلات و معرفی الگو‌های شایسته، زمینه شکوفایی استعداد‌های نسل جوان را فراهم کنند.

وی با اشاره به جایگاه شهید محمدحسین فهمیده، تربیت چنین شخصیت‌هایی را حاصل تلاش خانواده، مدرسه و جامعه دانست.

حجت‌الاسلام والمسلمین مطیعی با اشاره به پیام‌های رهبر معظم انقلاب به نخبگان و ورزشکاران، بر ضرورت تقویت اقتدار ایران تأکید کرد و گفت: اقتدار ایران بر پایه قدرت علمی و فناوری استوار است و نخبگان کشور با مرزشکنی علمی، نوآوری و تلاش مضاعف می‌توانند در تقویت جایگاه ایران در معادلات جهانی نقش‌آفرینی کنند.

وی افزود: همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب تأکید کرده‌اند، همه مردم، نخبگان، ورزشکاران و دستگاه‌های اجرایی باید با کار و ابتکار مضاعف، در مسیر افزایش قدرت و اقتدار ایران گام بردارند.

امام جمعه سمنان همچنین با اشاره به فرارسیدن ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز، این روز را یادآور سه رویداد مهم تاریخی دانست و به تبعید امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳ و شهادت دانش‌آموزان در ۱۳ آبان ۱۳۵۷ اشاره کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مطیعی در ادامه با اشاره به دلایل دشمنی آمریکا با جمهوری اسلامی ایران گفت: استقلال‌طلبی و آزادی‌خواهی ایران و تبدیل شدن آن به الگویی برای کشور‌های منطقه و ملت‌های مستضعف، از عوامل مخالفت آمریکا با جمهوری اسلامی است.

وی همچنین با اشاره به پیشرفت‌های هسته‌ای کشور، بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی در برابر دشمنان تأکید کرد و افزود: ملت ایران با تکیه بر رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب و ادامه راه شهدا، مسیر عزت و اقتدار کشور را دنبال می‌کند.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان در بخش دیگری از سخنانش با قدردانی از برگزارکنندگان هفتمین اجلاسیه نماز دانش‌آموزی در شاهرود، بر اهمیت ترویج فرهنگ دینی و اقامه نماز در میان دانش‌آموزان تأکید کرد.