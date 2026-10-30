عملیات اجرایی مرحله دوم شبکه فاضلاب نجف‌آباد به طول ۱۳۰ کیلومتر، امروز با حضور استاندار اصفهان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مهدی جمالی‌نژاد در جریان سفر به شهرستان نجف‌آباد، عملیات اجرایی مرحله دوم شبکه فاضلاب این شهرستان را آغاز کرد.

شبکه فاضلاب نجف‌آباد در مجموع ۵۵۰ کیلومتر طول دارد که تاکنون ۲۷۰ کیلومتر آن در قالب مرحله نخست اجرا شده است.

استاندار اصفهان در ادامه این سفر از خانه سالمندان نجف‌آباد بازدید کرد و در جریان وضعیت این مرکز قرار گرفت.

بازدید از مراحل ساخت ۶۰۸ واحد طرح نهضت ملی مسکن در نجف‌آباد نیز از دیگر برنامه‌های سفر استاندار اصفهان به این شهرستان بود.