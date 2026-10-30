مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان با اشاره به عملکرد ۷ ماهه این اداره‌کل، از رسیدگی به ۷۲۰۰ پرونده تخلف خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان گفت: در جریان اجرای مصوبات و تصمیمات قرارگاه اقتصادی، برخی دستگاه‌های اجرایی کوتاهی کرده‌اند که بر اساس گزارش فرماندهان قرارگاه، در صورت تداوم عدم همکاری، حتماً به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد.

حسین رحیمیان با اشاره به فعالیت شبانه‌روزی این مجموعه افزود: از ابتدای امسال به هفت هزار و ۲۰۰ پرونده رسیدگی شده است.

به گفته رحیمیان در جنگ تحمیلی سوم ۵۰۰ فقره پرونده تخلف صنفی در استان تشکیل شدکه آمار پرونده‌های رسیدگی‌شده استان در سطح کشور پیشتاز بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با بیارحیمیان تعزیراتن اینکه گزارش‌های مردمی امسال نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، تصریح کرد: در این مدت ۹۲ گزارش مردمی دریافت شده که نشان‌دهنده رشد ۱۰۰ درصدی است؛ با این وجود، از شهروندان عزیز تقاضا داریم ما را در امر بازرسی‌ها یاری کنند.

رحیمیان خاطرنشان کرد: مردم استان می‌توانند هرگونه تخلف در حوزه‌های صنفی، خرده‌فروشی، قاچاق و یا مسائل بهداشتی و درمانی را از طریق سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی با ما در میان بگذارند.

وی به اقدامات سلبی و نظارتی تعزیرات استان اشاره کرد و گفت: طی ۷ ماه گذشته با همکاری سازمان صمت، اتاق اصناف و جهاد کشاورزی، ۹۰ واحد توزیعی، صنفی و خدماتی متخلف مهر و موم شد که از این تعداد، ۴۰ واحد مربوط به آژانس‌ها و نانوایی‌ها به عنوان بیشترین حوزه‌های دارای تخلف بود.

رحیمیان در پایان اضافه کرد: با هدف کمک به دولت و دستگاه‌های نظارتی، ۷۴۲ گشت مشترک برگزار و سه هزار و ۴۰۰ واحد صنفی مورد بازرسی قرار گرفت که متخلفان این پرونده‌ها در استان در مجموع به پرداخت سه هزار میلیارد تومان محکوم شده و آرای صادره به مرحله اجرا درآمد.