نماینده ولی‌فقیه در استان البرز با تأکید بر اینکه تقابل آمریکا با جمهوری اسلامی ایران ریشه‌ای و ساختاری است، گفت: فرقی نمی‌کند چه کسی رئیس‌جمهور آمریکا باشد؛ چراکه دشمنی این کشور با ایران، یک سیاست سیستمی است که در دولت‌های مختلف با ابزارها و شیوه‌های گوناگون دنبال شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، آیت‌الله حسینی همدانی در خطبه‌های نماز جمعه امروز کرج، با اشاره به ابعاد مختلف سیاست‌های خصمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: واشنگتن از سال‌های گذشته تاکنون، فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها، انزوای دیپلماتیک، فضاسازی‌های حقوق بشری، فشارهای هسته‌ای و همچنین جنگ شناختی، جنگ نرم و جنگ سخت را در دستور کار قرار داده است.

امام جمعه کرج با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در مسیر پیشرفت و استقلال خود از فشارهای خارجی تأثیر نمی‌پذیرد، افزود: ملت ایران حاضر نیست استقلال علمی و دستاوردهای خود را در سایه خواسته‌های نامشروع آمریکا تعریف کند و در برابر زیاده‌خواهی‌های این کشور عقب‌نشینی نخواهد کرد.

وی با اشاره به سابقه تاریخی دشمنی آمریکا با ملت ایران نیز گفت: این خصومت به سال‌های گذشته بازمی‌گردد و حمایت آمریکایی‌ها از اشغالگران در مقاطع تاریخی، بخشی از شواهد رویکرد مداخله‌جویانه و سلطه‌طلبانه آنان در قبال ایران است.

آیت‌الله حسینی همدانی تأکید کرد: ملت ایران مرعوب آمریکا و هم‌پیمانان آن نخواهد شد؛ چراکه تکیه‌گاه ملت، ایمان به آیات الهی و اعتماد به خدای متعال است.

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز در بخش دیگری از سخنان خود، حضور گسترده مردم در خیابان‌ها را معجزه‌ای بزرگ توصیف کرد و گفت: این حضور نشان‌دهنده عزم و اراده مردمی است که در مسیر آرمان‌های خود ایستاده‌اند.

وی با اشاره به ظرفیت فراتر از مرزهای این حرکت مردمی افزود: بسیاری از ملت‌های دیگر کشورها نیز به ملت ایران خواهند پیوست تا به تعبیر وی، مجسمه‌های پلیدی و سفاکی را از روی زمین برچینند و زمینه‌ساز ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) باشند.

آیت‌الله حسینی همدانی در ادامه، با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب خطاب به جوانان و نخبگان، این پیام را سرشار از آینده‌نگری و امید دانست و اظهار کرد: امروز جوانانی در کشور حضور دارند که از رویش‌های انقلاب اسلامی به شمار می‌روند و بر عهدی که با ولی جامعه بسته‌اند، محکم و استوار ایستاده‌اند.

وی با تأکید بر نقش‌آفرینی نسل جوان در آینده کشور افزود: این نسل با برخورداری از روحیه امید، تعهد و ایستادگی می‌تواند مسیر پیشرفت و اقتدار کشور را ادامه دهد.

خطیب جمعه کرج با اشاره به حضور مردم در تجمعات و مواضع آنان در برابر تحولات اخیر، تصریح کرد: مردم حاضر در خیابان‌ها جنگ‌طلب نیستند و به دنبال جنگ‌افروزی نیستند، اما این واقعیت را به‌خوبی می‌دانند که برای دستیابی به صلح باید ایستادگی کرد.

وی افزود: مردم نه خواهان آغاز جنگ هستند و نه تسلیم شدن در برابر فشار و زیاده‌خواهی دشمن را می‌پذیرند؛ آنان بر حفظ عزت، استقلال و حقوق ملت تأکید دارند.

آیت‌الله حسینی همدانی در بخش پایانی سخنان خود، خون‌خواهی رهبر شهید و دیگر شهدای کشور را مطالبه اصلی مردم برشمرد و بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام در اجتماعات مردمی تأکید کرد.

وی با هشدار نسبت به هرگونه اقدام برای ایجاد اختلاف و دوگانگی در میان مردم گفت: در تجمعات نباید اجازه داد هیچ فرد یا جریانی با رفتار، نوشته یا شعارهای تفرقه‌انگیز، انسجام مردم را خدشه‌دار کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز تصریح کرد: هرکس به هر شکلی، چه با دست‌نوشته و چه با سر دادن شعار، زمینه اختلاف و دوگانگی را فراهم کند، در عمل به نفع دشمن گام برداشته است و دستگاه‌های مسئول باید با چنین اقداماتی برخورد کنند.