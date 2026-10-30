امام جمعه موقت کرمان با تأکید بر اینکه امنیت یک کالای اساسی است و نباید وارداتی و اجاره‌ای باشد، گفت: امنیت امروز کشور مرهون جانفشانی نیرو‌های مسلح و حضور مردم در صحنه است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان حجت‌الاسلام توکلی در خطبه‌های نماز جمعه کرمان با اشاره به اهمیت تأمین امنیت پایدار اظهار کرد: نمونه امنیت وارداتی و اجاره‌ای را می‌توان در برخی کشور‌های عربی حوزه خلیج فارس مشاهده کرد که امنیت خود را به آمریکا و دیگر کشور‌ها سپرده‌اند، اما در جنگ اخیر میزان آسیب‌پذیری این کشور‌ها آشکار شد.



وی با بیان اینکه امنیت امروز ایران حاصل فداکاری نیرو‌های مسلح است، افزود: نیرو‌های مسلح با اقدامات خود دنیا را مبهوت کرده‌اند و در کنار آن، تجمعات شبانه مردم که مصداق حضور در میدان جنگ است، ترس را در دل دشمنان انداخته است.



امام جمعه موقت کرمان با اشاره به برخی گلایه‌های مردمی درباره این تجمعات گفت: یکی از موضوعاتی که موجب گلایه مردم شده، عدم حضور برخی مسئولان در تجمعات شبانه است.



حجت‌الاسلام توکلی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع فرهنگ و حجاب اظهار کرد: اگر مسئولان فرهنگی در جامعه همصدا و هماهنگ باشند، دشمن نمی‌تواند از مسائل فرهنگی سوءاستفاده کند.



وی با انتقاد از برخی موارد رعایت نشدن حجاب در سطح جامعه افزود: دشمن که در جنگ نظامی در برابر کشور ما مستأصل شده است، با روی آوردن به جنگ ترکیبی و نرم، در حوزه‌های مختلف از جمله موضوع حجاب به دنبال تحقق اهداف خود است.



امام جمعه موقت کرمان تقویت بنیان خانواده را یکی از راهکار‌های مقابله با بی‌حجابی دانست و گفت: باید بنیان خانواده‌ها تقویت شود تا دختران و بانوان برای جلب توجه و یافتن نقطه اتکا به دیگران متوسل نشوند. همچنین توجه به مسائل تربیتی در نظام آموزشی باید در اولویت قرار گیرد.



وی حجاب را ضرورتی برای بانوان دانست و با تأکید بر اهمیت آن در جامعه گفت: هرچه پوشش بانوان کامل‌تر باشد، ارزش آنان در جامعه بیشتر خواهد بود. وی همچنین به نتایج برخی تحقیقات محققان اروپایی در زمینه پوشش زنان اشاره کرد و مدعی شد این تحقیقات، زنان با پوشش مناسب را در جامعه قابل اعتمادتر و در خانواده برخوردار از جایگاه مادری بهتر معرفی کرده‌اند.



لزوم حفظ وحدت و امیدآفرینی در جامعه



امام جمعه موقت کرمان در ادامه با اشاره به اقدامات دولت در تأمین کالا‌های اساسی، از گرانی‌ها و ضعف نظارت‌ها انتقاد کرد و گفت: کشور در شرایط کنونی بیش از هر چیز به آرامش و حفظ وحدت نیاز دارد.



حجت‌الاسلام توکلی تأکید کرد: مسئولان باید با رعایت تقوای سیاسی، برای امیدآفرینی در جامعه تلاش کنند و اجازه ندهند اختلاف و تفرقه در جامعه گسترش پیدا کند.



وی در پایان با گرامیداشت یاد و مقام حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها)، بر اهمیت پاسداشت جایگاه و سیره آن حضرت تأکید کرد.