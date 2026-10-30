امام جمعه اهواز با اشاره به سفر نمایندگان سه کشور منطقه به ایران گفت: کشور‌های منطقه دریافته‌اند که ایران تعیین‌کننده معادلات منطقه است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی‌فرد، امام جمعه اهواز در خطبه های نماز عبادی-سیاسی امروز هشتم آبان ماه در مصلای مهدیه امام خمینی اهواز، با اشاره به سفر نمایندگان سه کشور ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی به ایران در هفته گذشته اظهار کرد: این کشورها با مشاهده بن‌بست آمریکا در جنگ علیه ایران، دریافته‌اند که جنگ با ایران پایانی ندارد و اگر به پیروزی آمریکا اطمینان داشتند، به ایران نمی‌آمدند؛ اما اکنون می‌دانند که ایران تعیین‌کننده است.

وی افزود: حضور این کشورها نشان می‌دهد که نمی‌توان ایران را از معادلات منطقه کنار گذاشت؛ چراکه آمریکا دیگر ضامن و تأمین‌کننده امنیت منطقه نیست و با اعزام آنان به دنبال محک زدن ایران است.

نماینده ولی‌فقیه در خوزستان تأکید کرد: آنان دریافته‌اند که با افزایش فشار بر مردم و مسئولان نمی‌توانند ایران را تسلیم کنند و باید بدانند که آمریکا در نهایت تسلیم اراده ملت ایران خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی‌فرد با اشاره به آمادگی نیروهای مسلح کشور تصریح کرد: کشورهای منطقه می‌دانند در صورت آغاز درگیری مجدد، اگرچه ممکن است ایران نیز متحمل هزینه‌هایی شود، اما هزینه تحمیل‌شده به طرف مقابل خارج از تصور خواهد بود.

امام جمعه اهواز تأکید کرد: پاسخ ما روشن است؛ تابع رهبر عزیزمان هستیم و مواضع ملت ایران در نماز جمعه و تجمعات شبانه نیز گویای همین حقیقت است. تا زمانی که آمریکا تسلیم اراده و خواسته ملت ایران نشود، پرچم را بر زمین نخواهیم گذاشت.

خطیب نماز جمعه اهواز در بخش دیگری از سخنان خود، با تشریح دلایل حساسیت آمریکا نسبت به ایران گفت: مخالفت با ایران قوی، ثروت و موقعیت استثنایی کشور در منطقه، تلاش برای سلطه مجدد بر ایران، قدرت توقف‌ناپذیر هسته‌ای، توان نظامی و دفاعی، وحدت و انسجام ملی تحت فرمان رهبر معظم انقلاب، قدرت منطقه‌ای، هراس از صدور انقلاب و تفکر انقلابی و همچنین قدرت نشئت‌گرفته از مهدی آل‌محمد(عج)، از عوامل اصلی این دشمنی است.

نماینده ولی‌فقیه در خوزستان در پایان با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر مسئولان به اقشار ضعیف جامعه خاطرنشان کرد: به‌ویژه در شرایط کنونی و با توجه به گرانی‌های موجود، مسئولان باید رسیدگی به وضعیت معیشتی مردم، اشتغال و ازدواج جوانان را جدی بگیرند و برای فراهم‌سازی هرچه بیشتر زمینه تحقق این امور، گام‌های مؤثری بردارند.