در جریان عملیات مشترک ارتش پاکستان و نیرو‌های مبارزه با تروریسم، این کشور ۵ تروریست در شهر پیشاور، پس از درگیری مسلحانه با نیرو‌های امنیتی کشته شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از اسلام آباد، پنج تروریست در جریان عملیات مشترک ارتش پاکستان و نیرو‌های مبارزه با تروریسم این کشور در شهر پیشاور، پس از درگیری مسلحانه با نیرو‌های امنیتی کشته شدند.

نیرو‌های ارتش پاکستان و اداره مبارزه با تروریسم (CTD) با اجرای یک عملیات کمین در منطقه گورستان «اخون بابا» واقع در محدوده کلانتری «متنی» شهر پیشاور، با افراد مسلح درگیر شدند که در پی تبادل آتش، پنج نفر از آنان کشته شدند.

بر اساس گزارش منتشر شده، افراد کشته شده در چندین پرونده تروریستی تحت تعیب و از اعضای گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان موسوم به «تی تی پی» بوده‌اند.

نیرو‌های امنیتی پس از پایان درگیری، محل را مورد بازرسی قرار داده و یک قبضه پرتابگر راکت آر پی جی ۷، یک فروند راکت، دو بمب دست ساز، دو قبضه مسلسل دستی، دو قبضه تپانچه و مقدار زیادی مهمات کشف کردند.

بر اساس این گزارش، در جریان این عملیات به نیرو‌های ارتش و مبارزه با تروریسم آسیبی وارد نشده است و اقدامات نظارتی و پایش امنیتی منطقه برای شناسایی تحرکات احتمالی افراد مسلح همچنان ادامه دارد.